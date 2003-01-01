«Лед» и «Движение вверх» лидируют по номинациям на премию «Золотой орел»

Национальная кинопремия «Золотой орел» объявила своих номинантов. Спортивные драмы «Движение вверх» и «Лед» и «История одного назначения» Авдотьи Смирновой претендуют на награды в 10 категориях, включая «Лучший фильм».

У Александра Петрова высокие шансы получить награду за лучшую мужскую роль кино: актера отметили за «Лед» и «Гоголь. Начало».

На соискание премии за 2018 год рассматривались картины, премьеры которых состоялись в России с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018 года. Также рассматривались проекты, по каким-либо причинам не выдвинутые на соискание премии в 2017 году. В общей сложности для голосования было отобрано 51 полнометражный игровой фильм, 46 неигровых и 25 короткометражных фильмов.

Полный список номинантов на премию выглядит так:

Лучший фильм

«Война Анны»;

«Движение вверх»;

«История одного назначения»;

«Лед»;

«Спитак»;

Лучшая режиссерская работа

Алексей Федорченко — «Война Анны»;

Антон Мегердичев — «Движение вверх»;

Авдотья Смирнова — «История одного назначения»;

Лучший сценарий

Николай Куликов — «Движение вверх»;

Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский — «История одного назначения»;

Андрей Золотарев и Олег Маловичко — «Лед»;

Лучшая женская роль в кино

Марта Козлова — «Война Анны»;

Аглая Тарасова — «Лед»;

Алена Чехова — «Прощаться не будем»;

Лучшая женская роль на телевидении

Лидия Вележева — «Березка»;

Анна Михалкова — «Обычная женщина»;

Анна Чиповская — «Хождение по мукам»;

Лучшая мужская роль в кино

Александр Петров — «Гоголь. Вий»;

Владимир Машков — «Движение вверх»;

Александр Петров — «Лед»;

Лучшая мужская роль на телевидении

Александр Петров — «Sпарта»;

Андрей Смоляков — «Операция „Сатана“»;

Андрей Мерзликин — «Хождение по мукам»;

Лучшая женская роль второго плана

Светлана Ходченкова — «Довлатов»;

Ирина Горбачева — «История одного назначения»;

Мария Аронова — «Лед»;

Лучшая мужская роль второго плана

Олег Меньшиков — «Гоголь. Страшная месть»;

Кирилл Зайцев — «Движение вверх»;

Андрей Смоляков — «Движение вверх»;

Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)

«Sпарта»;

«Обычная женщина»;

«Остаться в живых»;

Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)

«Березка»;

«Мост»;

«Хождение по мукам»;

Лучший неигровой фильм

«Довженко. Жизнь в цвету»;

«Медведи Камчатки. Начало жизни»;

«Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени»;

Лучший короткометражный фильм

«Материя»;

«Твою мать!»;

«Фокусы Менделя»;

Лучший анимационный фильм

«Гофманиада»;

«Матрос Петр Кошка»;

«Пять минут до моря»;

Лучшая операторская работа

Алишер Хамиходжаев — «Война Анны»;

Игорь Гринякин — «Движение вверх»;

Михаил Милашин — «Лед»;

Лучшая работа художника-постановщика

Елена Жукова — «Гоголь. Вий»;

Елена Жукова — «Гоголь. Страшная месть»;

Анастасия Каримулина — «История одного назначения»;

Лучшая работа художника по костюмам

Виктория Игумнова — «Гоголь. Вий»;

Виктория Игумнова — «Гоголь. Страшная месть»;

Татьяна Патрахальцева — «История одного назначения»;

Лучшая музыка к фильму

«Лед»;

«Непрощенный»;

«Рубеж»;

Лучший монтаж фильма

«Движение вверх»;

«Лед»;

«Спитак»;

Лучшая работа звукорежиссера

«Движение вверх»;

«Лед»;

«Рубеж»;

Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам

«Гоголь. Вий»;

«История одного назначения»;

«Спитак»;

Лучшие визуальные эффекты

«Гоголь. Вий»;

«Движение вверх»;

«Лед»;

Лучший зарубежный фильм в российском прокате

«Звезда родилась»;

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»;

«Форма воды»;

Вручение премии «Золотой орел» пройдет 25 января 2019 года.

«Золотой орел»