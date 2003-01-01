«Лед» и «Движение вверх» лидируют по номинациям на премию «Золотой орел»

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Национальная кинопремия «Золотой орел» объявила своих номинантов. Спортивные драмы «Движение вверх» и «Лед» и «История одного назначения» Авдотьи Смирновой претендуют на награды в 10 категориях, включая «Лучший фильм».

У Александра Петрова высокие шансы получить награду за лучшую мужскую роль кино: актера отметили за «Лед» и «Гоголь. Начало».

На соискание премии за 2018 год рассматривались картины, премьеры которых состоялись в России с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018 года. Также рассматривались проекты, по каким-либо причинам не выдвинутые на соискание премии в 2017 году. В общей сложности для голосования было отобрано 51 полнометражный игровой фильм, 46 неигровых и 25 короткометражных фильмов.

Полный список номинантов на премию выглядит так:

Лучший фильм

«Война Анны»;
«Движение вверх»;
«История одного назначения»;
«Лед»;
«Спитак»;

Лучшая режиссерская работа

Алексей Федорченко — «Война Анны»;
Антон Мегердичев — «Движение вверх»;
Авдотья Смирнова — «История одного назначения»;

Лучший сценарий

Николай Куликов — «Движение вверх»;
Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский — «История одного назначения»;
Андрей Золотарев и Олег Маловичко — «Лед»;

Лучшая женская роль в кино

Марта Козлова — «Война Анны»;
Аглая Тарасова — «Лед»;
Алена Чехова — «Прощаться не будем»;

Лучшая женская роль на телевидении

Лидия Вележева — «Березка»;
Анна Михалкова — «Обычная женщина»;
Анна Чиповская — «Хождение по мукам»;

Лучшая мужская роль в кино

Александр Петров — «Гоголь. Вий»;
Владимир Машков — «Движение вверх»;
Александр Петров — «Лед»;

Лучшая мужская роль на телевидении

Александр Петров — «Sпарта»;
Андрей Смоляков — «Операция „Сатана“»;
Андрей Мерзликин — «Хождение по мукам»;

Лучшая женская роль второго плана

Светлана Ходченкова — «Довлатов»;
Ирина Горбачева — «История одного назначения»;
Мария Аронова — «Лед»;

Лучшая мужская роль второго плана

Олег Меньшиков — «Гоголь. Страшная месть»;
Кирилл Зайцев — «Движение вверх»;
Андрей Смоляков — «Движение вверх»;

Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)

«Sпарта»;
«Обычная женщина»;
«Остаться в живых»;

Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)

«Березка»;
«Мост»;
«Хождение по мукам»;

Лучший неигровой фильм

«Довженко. Жизнь в цвету»;
«Медведи Камчатки. Начало жизни»;
«Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени»;

Лучший короткометражный фильм

«Материя»;
«Твою мать!»;
«Фокусы Менделя»;

Лучший анимационный фильм

«Гофманиада»;
«Матрос Петр Кошка»;
«Пять минут до моря»;

Лучшая операторская работа

Алишер Хамиходжаев — «Война Анны»;
Игорь Гринякин — «Движение вверх»;
Михаил Милашин — «Лед»;

Лучшая работа художника-постановщика

Елена Жукова — «Гоголь. Вий»;
Елена Жукова — «Гоголь. Страшная месть»;
Анастасия Каримулина — «История одного назначения»;

Лучшая работа художника по костюмам

Виктория Игумнова — «Гоголь. Вий»;
Виктория Игумнова — «Гоголь. Страшная месть»;
Татьяна Патрахальцева — «История одного назначения»;

Лучшая музыка к фильму

«Лед»;
«Непрощенный»;
«Рубеж»;

Лучший монтаж фильма

«Движение вверх»;
«Лед»;
«Спитак»;

Лучшая работа звукорежиссера

«Движение вверх»;
«Лед»;
«Рубеж»;

Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам

«Гоголь. Вий»;
«История одного назначения»;
«Спитак»;

Лучшие визуальные эффекты

«Гоголь. Вий»;
«Движение вверх»;
«Лед»;

Лучший зарубежный фильм в российском прокате

«Звезда родилась»;
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»;
«Форма воды»;

Вручение премии «Золотой орел» пройдет 25 января 2019 года.

«Золотой орел»

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