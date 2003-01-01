«Лед» и «Движение вверх» лидируют по номинациям на премию «Золотой орел»

Национальная кинопремия «Золотой орел» объявила своих номинантов. Спортивные драмы «Движение вверх» и «Лед» и «История одного назначения» Авдотьи Смирновой претендуют на награды в 10 категориях, включая «Лучший фильм».
У Александра Петрова высокие шансы получить награду за лучшую мужскую роль кино: актера отметили за «Лед» и «Гоголь. Начало».
На соискание премии за 2018 год рассматривались картины, премьеры которых состоялись в России с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018 года. Также рассматривались проекты, по каким-либо причинам не выдвинутые на соискание премии в 2017 году. В общей сложности для голосования было отобрано 51 полнометражный игровой фильм, 46 неигровых и 25 короткометражных фильмов.
Полный список номинантов на премию выглядит так:
Лучший фильм
«Война Анны»;
«Движение вверх»;
«История одного назначения»;
«Лед»;
«Спитак»;
Лучшая режиссерская работа
Алексей Федорченко — «Война Анны»;
Антон Мегердичев — «Движение вверх»;
Авдотья Смирнова — «История одного назначения»;
Лучший сценарий
Николай Куликов — «Движение вверх»;
Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский — «История одного назначения»;
Андрей Золотарев и Олег Маловичко — «Лед»;
Лучшая женская роль в кино
Марта Козлова — «Война Анны»;
Аглая Тарасова — «Лед»;
Алена Чехова — «Прощаться не будем»;
Лучшая женская роль на телевидении
Лидия Вележева — «Березка»;
Анна Михалкова — «Обычная женщина»;
Анна Чиповская — «Хождение по мукам»;
Лучшая мужская роль в кино
Александр Петров — «Гоголь. Вий»;
Владимир Машков — «Движение вверх»;
Александр Петров — «Лед»;
Лучшая мужская роль на телевидении
Александр Петров — «Sпарта»;
Андрей Смоляков — «Операция „Сатана“»;
Андрей Мерзликин — «Хождение по мукам»;
Лучшая женская роль второго плана
Светлана Ходченкова — «Довлатов»;
Ирина Горбачева — «История одного назначения»;
Мария Аронова — «Лед»;
Лучшая мужская роль второго плана
Олег Меньшиков — «Гоголь. Страшная месть»;
Кирилл Зайцев — «Движение вверх»;
Андрей Смоляков — «Движение вверх»;
Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)
«Sпарта»;
«Обычная женщина»;
«Остаться в живых»;
Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)
«Березка»;
«Мост»;
«Хождение по мукам»;
Лучший неигровой фильм
«Довженко. Жизнь в цвету»;
«Медведи Камчатки. Начало жизни»;
«Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени»;
Лучший короткометражный фильм
«Материя»;
«Твою мать!»;
«Фокусы Менделя»;
Лучший анимационный фильм
«Гофманиада»;
«Матрос Петр Кошка»;
«Пять минут до моря»;
Лучшая операторская работа
Алишер Хамиходжаев — «Война Анны»;
Игорь Гринякин — «Движение вверх»;
Михаил Милашин — «Лед»;
Лучшая работа художника-постановщика
Елена Жукова — «Гоголь. Вий»;
Елена Жукова — «Гоголь. Страшная месть»;
Анастасия Каримулина — «История одного назначения»;
Лучшая работа художника по костюмам
Виктория Игумнова — «Гоголь. Вий»;
Виктория Игумнова — «Гоголь. Страшная месть»;
Татьяна Патрахальцева — «История одного назначения»;
Лучшая музыка к фильму
«Лед»;
«Непрощенный»;
«Рубеж»;
Лучший монтаж фильма
«Движение вверх»;
«Лед»;
«Спитак»;
Лучшая работа звукорежиссера
«Движение вверх»;
«Лед»;
«Рубеж»;
Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам
«Гоголь. Вий»;
«История одного назначения»;
«Спитак»;
Лучшие визуальные эффекты
«Гоголь. Вий»;
«Движение вверх»;
«Лед»;
Лучший зарубежный фильм в российском прокате
«Звезда родилась»;
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»;
«Форма воды»;
Вручение премии «Золотой орел» пройдет 25 января 2019 года.