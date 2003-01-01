Эдгар Райт проспорил «Оскар» режиссеру «Аквамена»

В 2016 году Эдгар Райт пообещал «Оскар» режиссеру «Аквамена» Джеймсу Вану , если тот вставит в свой фильм отсылку к старому британскому мультсериалу «Стингрей» . «Думаю, тебе надо вставить „Стингрей“ или эту песню в „Аквамена“, — написал Райт в Twitter. — Тогда я лично выдам тебе „Оскар“».

В декабре «Аквамен» вышел в кинотеатры, и некоторые зрители заметили в фильме пасхалку с сериалом 1960-х: по телевизору, который разбивает героиня Николь Кидман, показывают «Стингрея». В интервью Ван признался, что добавил мультсериал именно после твита Райта.

«Я тебе так скажу, — рассказал режиссер. — Два года назад Эдгар Райт написал мне: „Если вставишь ‚Стингрей‘ куда-нибудь, я дам тебе ‚Оскар‘“. Он так сказал. Угадай, что я сделал? Вставил „Стингрей“. Так что теперь жду, когда Эдгар посмотрит фильм, и напомню о твите. Это у нас шутка такая. Наша личная пасхалка».

«Стингрей» — мультсериал, выходивший с 1964-го по 1965-й. Проект рассказывает о подводной войне будущего между Титанами и Аквафибианами. А центре сюжета — смертоносный аппарат «Стингрей», чей экипаж возглавляет капитан Трой Темпест.

В свежем твите Райт признался, что еще не посмотрел «Аквамена», но в курсе выполненного обещания. «Теперь я должен ему „Оскар“, — пишет режиссер. — Академия, помогите, плиз».