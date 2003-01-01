Съемки «Мандалорца»: Механический охотник за головами снова в деле

Джон Фавро поздравил своих подписчиков в Instagram с Рождеством и поделился очередной фотографией со съемок сериала «Мандалорец» , действие которого развивается во вселенной «Звездных войн» . На этот раз Фавро представил дроида-наемника IG-88, дебютировавшего в 1980 году в фильме «Империя наносит ответный удар» .

IG-88 был среди группы охотников за головами, нанятых Дартом Вейдером в пятом эпизоде. Изначально он был обычным персонажем заднего плана, но в итоге получил полноценную предысторию. Согласно канону, IG-88 — серия дроидов-убийц, разработанная на основе модели IG-100, использовавшейся в качестве охранников генерала Гривуса в приквелах. Всего существует четыре экземпляра IG-88, они одинаковые, с клонированным сознанием. IG-88 — одни из самых известных наемников в Галактике, которые под прикрытием охоты за головами и заказных убийств вынашивают планы революции дроидов.

Своим постом Фавро подтвердил, что IG-88 появится в сериале. Возможно, один из дроидов-убийц станет противником главного героя в исполнении Педро Паскаля.

События «Мандалорца» разворачиваются после падения Галактической империи в финале «Возвращения джедая», но до появления Первого Ордена, с которым зрители познакомились в «Пробуждении силы». В центре сюжета — одинокий мандалорец-наемник, живущий на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики.

«Мандалорец» выйдет на стрим-сервисе Disney, но точная дата премьеры пока не сообщается.