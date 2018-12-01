Сирша Ронан получила роль в новом фильме Уэса Андерсона

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Звезда «Леди Бёрд» Сирша Ронан присоединилась к актерскому составу картины Уэса Андерсона «Французский диспетчер». Актриса ранее уже работала с постановщиком и снималась в его фильме «Отель „Гранд Будапешт“».

Роль в фильме позволит Ронан вновь поработать с коллегой по «Леди Бёрд» Тимоти Шаламе, который сыграет в ленте одну из главных ролей. В картине также снимаются Джеффри Райт, Бенисио дель Торо, Билл Мюррей, Тильда Суинтон и Фрэнсис МакДорманд.

По слухам, в съемках картины также могут принять участие Брэд Питт, Натали Портман и Леа Сейду, но какого-либо подтверждения этой информации пока не поступало.

По замыслу Андерсона, фильм «Французский диспетчер» должен стать его любовным признанием к журналистике. Действие картины развернется в Париже, а в центре сюжета окажется отделение американской газеты, расположенное в столице Франции. Всего в фильме будет три отдельные сюжетные линии.

17 января российские зрители смогут увидеть Ронан в исторической драме «Две королевы».

IndieWire

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