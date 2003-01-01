Фанаты «Человека-паука» начали придумывать собственные паучьи личности

Мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» познакомил зрителя с мультивселенной, где обитают самые разные люди-пауки, и вдохновил пользователей сети на создание паучьих личностей (spidersona) — собственных версий Человека-паука. Так на свет появился Человек-паук Печенька, смесь Человека-паука с Соником и десятки вариантов костюмов всех возможных цветов.

Гольф-паук