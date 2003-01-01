Трейлер фильма «Мы»: Семейный отдых и незваные гости

Аделаида и Гейб Уилсон ( Лупита Нионго и Уинстон Дьюк ) вместе с детьми приезжают провести лето в пляжном домике в Северной Калифорнии. После милого дня на пляже, проведенного в компании друзей ( Элизабет Мосс и Тим Хайдекер ), Аделаиде, которая до сих пор мучается от старой травмы, начинает казаться, что ее семье что-то угрожает. Опасения превращаются в реальность, когда ночью около дома Уилсоны видят четырех незнакомцев, держащихся за руки.

В 2017 году Джордан Пил покорил прокат с социальным хоррором «Прочь». Лента со скромным бюджетом в 4,5 млн долларов собрала внушительные 255 млн долларов и принесла своему создателю победу в категории «Лучший оригинальный сценарий» на 90-й церемонии вручения премии «Оскар».

Пил решил не топтаться на месте, и его новый фильм, судя по всему, не будет похож на «Прочь». По словам режиссера, для картины он придумал целую мифологию для монстра, а сам проект будет ближе к классическому хоррору.

Чтобы Нионго лучше понимала, что от нее требуется, Пил составил для актрисы список фильмов ужасов, которые они смотрели во время работы. Постановщик выбрал следующие фильмы: «Умереть заново», «Сияние», «Бабадук», «Оно», «История двух сестер», «Птицы», «Забавные игры», «Мученицы», «Впусти меня» и «Шестое чувство».

Российская премьера хоррора «Мы» состоится 28 марта 2019 года.