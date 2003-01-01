Бокс-офис России: Рублевка против Голливуда

1. «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (1-я неделя), 328 млн рублей, 1,1 млн зрителей, 20 893 сеанса Полнометражное продолжение комедийного телесериала ТНТ стало первым и пока единственным российским релизом «новогодней битвы». Если все так пойдет и дальше, то кассовый результат этой битвы будет впечатляющим. «Новогодний беспредел» продемонстрировал второй результат стартового уикенда среди отечественных картин 2018 года, уступив только мелодраме «Лед», собиравшей за первую неделю 451 млн рублей. «Полицейский» явно нацелился на то, чтобы стать самой кассовой российской комедией — как минимум, уходящего года. Финальные сборы хита «Я худею» (634 млн рублей) картина Ильи Куликова превзойдет уже на следующей неделе. Но главная интрига заключается в другом: по силам ли новинке заработать больше «Елок 3» (1,16 млрд рублей), самой успешной комедии за всю новейшую историю российского проката? Нельзя не отметить, что 2018-й — феноменально успешный год для продюсерского тандема Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Две части «Гоголя» собрали в общей сложности больше 900 млн рублей, теперь «Полицейский с Рублевки» претендует на то, чтобы войти в «клуб миллиардеров». Именно Федорович и Никишов — самые очевидные претенденты на титул «продюсеры года».

2. «Аквамен» (2-я неделя), 199 млн рублей (-61%), 645 тысяч зрителей, 25 430 сеансов Общие сборы блокбастера Warner Bros. после 11 дней проката составили 832 млн рублей. Таким образом, именно Аквамен официально стал самым популярным героем комиксов DC в России — финальные сборы «Бэтмена против Супермена» превзойдены на 10 млн рублей. Но амбиции у «Аквамена» более серьезные. Конечно, проекту вряд ли удастся собрать 1,5 млрд рублей и стать самым кассовым фильмом Warner Bros. в нашей стране (с недавних пор это звание носит сиквел «Фантастических тварей»). Но с учетом приближающихся длинных выходных и почти полного отсутствия альтернативы для любителей зрелищного голливудского кино, у блокбастера имеется возможность заработать 1,2-1,3 млрд рублей. Это будет отличным достижением для DC в России, чьи фильмы еще ни разу не преодолевали планку в 1 млрд рублей.

3. «Гринч» (2-я неделя), 156 млн рублей (+47%), 631 тысяча зрителей, 23 853 сеанса

Мультфильм Illumination на второй неделе проката значительно расширил свое присутствие в кинотеатрах, количество сеансов увеличилось более чем в два раза. Поэтому не стоит удивляться существенному росту сборов — предыдущая неделя для анимации де-факто превратилась в ограниченное превью. Общая касса проекта составляет 285 млн рублей. До наступления января «Гринч» должен обогнать финальные сборы первых «Монстров на каникулах» (464 млн рублей). А дальше прокатчик будет надеяться на повторение динамики «Фердинанда», который стартовал 21 декабря 2017 и две трети своей кассы заработал уже в январе.

4. «Бамблби» (2-я неделя), 86 млн рублей (-53%), 327 тысяч зрителей, 18 736 сеансов Спин-офф «Трансформеров» потерял всего 53% стартовой кассы, тогда как все части материнской франшизы стабильно падали на 65-75%. Проект позитивно воспринимают и зрители, и критики. Однако главная проблема фильма в том, что для целевой аудитории он — не выбор № 1 и даже не выбор № 2. В перенасыщенный конкурентами период картина держится ровно, но без блеска. Общие сборы составляют 305 млн рублей, позади остался финальный результат «Монстра-Траки» (242 млн рублей). Однако средняя посещаемость (17 человек на одном сеансе) — одна из самых слабых в топ-10. Для сравнения: У «Полицейского с Рублевки» 53 человека, у «Гринча» — 26, у «Аквамена» — 25.

5. «Человек-Паук: Через вселенные» (2-я неделя), 65 млн рублей (-52%), 251 тысяча зрителей, 11 415 сеансов

Сборы мультфильма Sony немного превосходят показатели другого образца нестандартной анимации — проекта «Лего Фильм: Бэтмен». Тотал после двух уик-эндов у «Человека-паука» 227 млн рублей. У мультфильма Warner Animation Group было на 29 млн рублей меньше. Все идет к тому, финальные сборы новинки будут в районе 330-350 млн рублей.

6. «Щелкунчик и четыре королевства» (3-я неделя), 42 млн рублей (-61%), 182 тысячи зрителей, 6743 сеанса Сказка Disney по-прежнему обгоняет график сборов «Щелкунчика и Крысиного короля» Андрея Кончаловского — у того на аналогичный период в копилке был 361 млн рублей (с учетом СНГ), новый «Щелкунчик» заработал 390 млн рублей. Картина показывает неплохую устойчивость и делит с «Гринчем» второе место в топ-10 по средней посещаемости — 26 человек на одном сеансе.

7. «Хроники хищных городов» (3-я неделя), 13,6 млн рублей (-75%), 52 тысячи зрителей, 3994 сеанса

Продюсерский проект Питера Джексона заканчивает прокат, заработав 407 млн рублей. Фильму удалось превзойти финальный результат «Голодных игр» (392 млн рублей с учетом СНГ).



8. «Дом, который построил Джек» (3-я неделя), 6 млн рублей (-52%), 19 тысяч зрителей, 780 сеансов На следующей неделе «Дом, который построил Джек» обойдет первую часть «Нимфоманки» (66 млн рублей с учетом СНГ) и станет самым кассовым фильмом Ларса фон Триера в России. Пока же в копилке фильма 62 млн рублей.

9. «Богемская рапсодия» (8-я неделя), 4,2 млн рублей (-46%), 13 тысяч зрителей, 723 сеанса Музыкальный байопик Фредди Меркьюри заканчивает широкий прокат с 977 млн рублей общих сборов в России и с 1,044 млрд рублей с учетом СНГ.

10. «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 87»(1-я неделя), 2 млн рублей, 17 тысяч зрителей, 1698 сеансов

Очередной выпуск отечественного альманаха короткометражных мультфильмов замкнул десятку, собрав всего 2 млн рублей — один из самых слабых показателей в топ-10 за весь год.