Его заменит Кристофер Пламмер: Реакция на видео от Кевина Спейси

Спустя несколько часов после того, как против Кевина Спейси были выдвинуты новые обвинения в попытке изнасиловать 18-летнего подростка, актер неожиданно появился на публике с видеообращением. Спейси предстал в образе Фрэнка Андервуда, безжалостного и аморального политика из сериала «Карточный домик». Пользователям интернета ролик, выпущенный в очень неподходящий момент и лишенный какого-либо намека на раскаяние, показался чрезвычайно неудачным. «Какие ставки на то, что Брайан Сингер снял видео с Кевином Спейси?»

«Кевин Спейси: Против меня выдвинуты обвинения в попытке изнасилования. Что мне делать? Полный идиот: Тебе надо выложить хреновое YouTube-видео, где ты вновь играешь популярного персонажа Фрэнка Андервуда, известного [проверяет записи] своей порочностью».

«То есть вы считаете мне стоит убрать строчку „Режиссер и соавтор ‚Странного рождественского YouTube-ролика Кевина Спейси‘“ из своего резюме?»

Под роликом обнаружился комментарий: «Кевин, у видео очень странное соотношение сторон. Может, стоило поправить цветокоррекцию и не быть сексуальным преступником?»

«Эксклюзив: На съемках видео Кевина Спейси».

«Видео Кевина Спейси — очередное доказательство того, что неважно, насколько ты знаменит и богат, у тебя должны быть как минимум трое человек, готовых сказать тебе: „Братан, какого черта?“»

«Походу, Кевин Спейси „Оскар“ вести не будет».

«Несомненный плюс от видео Кевина Спейси в том, что мы все можем указать на него и сказать: „Вот что получается, когда у тебя нет сценариста“».

«Кевин Спейси использует услуги юристов Дональда Трампа?» — поинтересовался режиссер Джон Фавро.

«Адвокат Кевина Спейси: Что ж, можно выпить кофе и проверить Twitter».

«Кристофер Пламмер заменит Кевина Спейси в ролике „Let me be Frank“» (После скандала Ридли Скотт вырезал Спейси из уже отснятого фильма «Все деньги мира», заменив его Пламмером. Это обошлось студии Sony в дополнительные 10 миллионов долларов).

«Кевин Спейси рассказывает нам, что он хороший парень, прикидываясь персонажем-социопатом в ролике с темной, зловещей цветокоррекцией».

«Видео Кевина Спейси потрясло меня настолько, что даже не могу придумать, какой картинкой из „Симпсонов“ лучше всего на него отреагировать».

«Что сможет убедить меня в невиновности Кевина Спейси? Не знаю, как насчет плохо освещенного рождественского кулинарного видео в роли персонажа из сериала, из которого его уволили».

«Надеюсь критики, которые составили списки лучшего за год до выхода „Наркокурьера“ или ролика Кевина Спейси, сейчас чувствуют себя глупо».

«Юристы Кевина Спейси после выхода ролика».

«Все, кто посмотрел видео Кевина Спейси, умрут в течение семи дней».

«Не уверена, что видео в роли парня из „Семи“ особенно поможет Кевину Спейси».

«Серьезно, видео Кевина Спейси было бы не таким жутким, если бы он просто три минуты махал ножом перед камерой повторяя: „Крикнешь, и я тебя порежу»».

«Адвокаты Кевина Спейси в суде после ролика».

«Кевин Спейси пытается спасти свою карьеру».

«Смотрит видео Кевина Спейси».