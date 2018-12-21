Режиссер «Джона Уика» все еще намерен снять ремейк «Горца»

Чад Стахелски, постановщик трилогии «Джон Уик», подтвердил в интервью Entertainment Weekly, что работа над ремейком «Горца» продолжается. «Я все еще очень хочу заняться „Горцем“», — заявил Стахелски.

В 2008 году студия Summit Entertainment приобрела права на «Горца» и с тех пор пытается запустить перезапуск. Со временем права перешли к Lionsgate, которая теперь отвечает за перезапуск. В марте Райан Кондал, соавтор сериала «Колония», представил студии финальный вариант сценария новой версии.

«„Горец“ пугающе похож на „Джона Уика“, — рассказывал режиссер в 2017 году. — Там великая мифология и интересная задача для постановки экшен-сцен. В действительности, как будет использовать меч человек, который тренировался 500 лет? В душе я остаюсь каскадером. Если хочешь переосмыслить перестрелки, как это сделать? Хочешь переосмыслить драки на мечах, как это сделать? Именно этим мы и заняты сейчас. Я обожаю первого „Горца“, и, как мне кажется, сейчас я в очень хорошем положении. Наша команда, продюсеры, студия — все поддерживают меня со словами: „Делай, что считаешь нужным“».

Долгое время Стахелски работал в Голливуде постановщиком трюков и боевых сцен, пока в 2014-м не снял вместе с Дэвидом Литчем боевик «Джон Уик». В 2019 году свет увидит третий фильм серии. Также Стахелски планирует экранизировать бестселлеры Ричарда Кадри «Сэндмен Слим» и фантастический комикс «Аналог».

В оригинальном «Горце» Кристофер Ламберт, Шон Коннери и Клэнси Браун играли бессмертных людей, охотящихся друг на друга. Картина породила четыре сиквела, два телесериала, а также анимационные спин-оффы.

EW