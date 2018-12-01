«Черное зеркало: «Бармаглот» будет интерактивным фильмом

В сети появились первые подробности «Бармаглота» — полнометражного фильма, который является частью сериала «Черное зеркало». Согласно источникам, картина будет интерактивной, и зрители смогут сами выбирать, как станет развиваться сюжет. В общей сложности для проекта было отснято более пяти часов материала, но не уточняется, как именно подписчики Netflix будут влиять на поведение героев.
Картина расскажет о молодом программисте, который сделал видеоигру на основе фэнтези-романа. Постепенно грань между реальностью и вымыслом начинает стираться, что приводит к плачевному результату.
«Бармаглота» поставил Дэвид Слэйд, который до этого уже работал с «Черным зеркалом» — он снял пятый эпизод четвертого сезона («Металлист»). Главные роли в интерактивном фильме сыграют Финн Уайтхед («Дюнкерк»), Уилл Поултер («Детройт») и Азим Чаудхри. Именно они представлены на первом кадре из фильма.
«Бармаглот» ранее уже упоминался в «Черном зеркале». Во второй серии третьего сезона, «Бета-тест», можно встретить игру с таким же названием. Интересно, что сюжет эпизода «Бета-тест» также вращался вокруг игры, разрушающей границы между реальным и выдуманным.
Премьера «Бармаглота» состоится на Netflix 28 декабря.
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