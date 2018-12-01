«Черное зеркало: «Бармаглот» будет интерактивным фильмом

В сети появились первые подробности «Бармаглота» — полнометражного фильма, который является частью сериала «Черное зеркало». Согласно источникам, картина будет интерактивной, и зрители смогут сами выбирать, как станет развиваться сюжет. В общей сложности для проекта было отснято более пяти часов материала, но не уточняется, как именно подписчики Netflix будут влиять на поведение героев.

Картина расскажет о молодом программисте, который сделал видеоигру на основе фэнтези-романа. Постепенно грань между реальностью и вымыслом начинает стираться, что приводит к плачевному результату.

«Бармаглота» поставил Дэвид Слэйд, который до этого уже работал с «Черным зеркалом» — он снял пятый эпизод четвертого сезона («Металлист»). Главные роли в интерактивном фильме сыграют Финн Уайтхед («Дюнкерк»), Уилл Поултер («Детройт») и Азим Чаудхри. Именно они представлены на первом кадре из фильма.