Трейлер «Праздника»: Новогодние неприятности Алексея Красовского

31 декабря, блокада Ленинграда. Семья Воскресенских, живущая «на особом положении», готовится отпраздновать Новый год в своем загородном доме, где собралось шесть человек и курица, которую некому приготовить. Раньше у Воскресенских была кухарка, но ее накануне забрали — снаружи наступили тяжелые времена.
Собственно, внутри ситуация тоже нелегкая: младший сын привел голодную девушку, старшая дочь — незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. До Нового года остались считанные минуты, а количество проблем растет снежным комом.
Еще на ранней стадии производства «Праздник» Алексея Красовского столкнулся с проблемами. Журналисты назвали картину «комедией о блокадном Ленинграде», из-за чего против ленты начали активно выступать чиновники и общественные деятели: они усмотрели в сюжете фильма оскорбление ветеранов и блокадников.
Красовский закончил «Праздник», несмотря на угрозы и регулярные проблемы, и планирует выложить ленту в открытый доступ. Премьера фильма состоится 31 декабря на личном YouTube-канале постановщика.