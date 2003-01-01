Трейлер «Праздника»: Новогодние неприятности Алексея Красовского

31 декабря, блокада Ленинграда. Семья Воскресенских, живущая «на особом положении», готовится отпраздновать Новый год в своем загородном доме, где собралось шесть человек и курица, которую некому приготовить. Раньше у Воскресенских была кухарка, но ее накануне забрали — снаружи наступили тяжелые времена.

Собственно, внутри ситуация тоже нелегкая: младший сын привел голодную девушку, старшая дочь — незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. До Нового года остались считанные минуты, а количество проблем растет снежным комом.