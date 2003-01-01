«Скучали?»: Кевин Спейси вернулся в образе Фрэнка Андервуда

Кевин Спейси записал видеообращение в образе Фрэнка Андервуда, своего умершего персонажа из «Карточного домика». Это первое публичное заявление актера после обвинений в сексуальных домогательствах, из-за которых Спейси пришлось прервать актерскую карьеру.
Ролик под названием «Let me be Frank» (переводится одновременно и как «Позвольте мне быть откровенным», так и «Позвольте мне быть Фрэнком») вышел на YouTube 24 декабря. В нем Спейси, как кажется, одновременно говорит и о своем персонаже, и о самом себе: «Я знаю, чего вы хотите. Вы хотите, чтобы я вернулся. Конечно, некоторые поверили всему и только и ждали, затаив дыхание, что я во всем сознаюсь. Они до смерти хотели, чтобы я заявил, что все сказанное — правда, и что я получил по заслугам […] Но мы с вами знаем, что оно никогда не бывает так просто — ни в политике, ни в жизни».
Актер задается вопросом, стали бы зрители делать выводы без доказательств. И продолжает говорить уже о своем персонаже: «Несмотря на весь этот вздор, враждебность, заголовки, импичмент без суда… Несмотря ни на что, даже на мою собственную смерть, я чувствую себя на удивление хорошо. И с каждым днем растет моя уверенность в том, что скоро вы узнаете всю правду. Погодите… Но ведь если подумать… Вообще-то вы же так и не видели, как я умер, не так ли? Выводы могут быть такими обманчивыми. Скучали по мне?»
Скандал вокруг Кевина Спейси разгорелся осенью 2017 года на фоне волны откровений в Голливуде. Актер Энтони Рэпп заявил, что Спейси приставал к нему, когда он был 14-летним подростком. После этого с заявлениями о домогательствах со стороны Спейси выступили еще несколько человек. Сам актер принес извинения, впервые публично заявил о своей гомосексуальной ориентации и отправился на лечение в специальную клинику.
На фоне скандала Netflix уволил актера из «Карточного домика». Последний, шестой сезон сериала снимали без участия Спейси — по переписанному сценарию Фрэнк Андервуд умер, однако мы видим в сериале только его могилу.
Кевина Спейси также вырезали из уже отснятого фильма «Все деньги мира», заменив его гораздо более пожилым Кристофером Пламмером. Это обошлось студии Sony в дополнительные 10 миллионов долларов.