Пользователи КиноПоиска назвали «Три билборда» лучшим фильмом года

В 2018 году в российский прокат вышло 562 фильма, что на 164 релиза больше, чем в 2017-м. Главным проектом года пользователи КиноПоиска выбрали «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Рейтинг картины Мартина МакДоны составил 8,1. Среди российских проектов первое место заняла спортивная драма «Движение вверх» — 7,7. У каждой ленты больше 100 тысяч оценок.

«Движение вверх» также стало самым популярным российским фильмом (на его страницу пользователи заходили чаще всего) и возглавило список лидеров российского проката (сборы составили более 2,9 млрд рублей).

«Видоизмененный углерод» с рейтингом 7,5 стал главным новым сериалом. В топе российских сериалов-дебютантов лидирует проект от ТНТ-Premier «Домашний арест» (рейтинг — 8).

Для создания топа знаменитостей учитывались просмотры страниц на КиноПоиске, так что на первое вырвался Том Харди, чей фильм «Веном» стал одним из самых успешных в 2018-м. Среди актрис по популярности у читателей лидирует Марго Робби, которую 17 января зрители смогут увидеть в драме «Две королевы».

Самым популярным российским актером стал Александр Петров, а актрисой — Любовь Аксенова. Петров возглавляет рейтинг самых популярных отечественных киноактеров уже второй год подряд.

Редакция КиноПоиска также подвела свои итоги года и назвала лучшим фильмом «Остров собак» Уэса Андерсона. Среди сериалов, по мнению редколлегии сайта, внимания заслуживают «Звоните ДиКаприо!», «Маньяк» и «Острые предметы».

Аналитики КиноПоиска изучили все релизы 2018 года и составили рейтинг фильмов, которые больше всего понравились зрителям. При выборе главных фильмов в расчет принимали рейтинг фильма и количество оценок. Учитывались полнометражные художественные фильмы (в том числе и анимационные), вышедшие в российский прокат с 1 января по 16 декабря 2018 года. Топы составлены по рейтингам, актуальным на 16 декабря, и не включают картины, набравшие меньше 5000 оценок.

Изучить итоги 2018 года по данным КиноПоиска можно здесь.