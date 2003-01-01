Сюжет новых «Звездных войн» развернется спустя год после 8-го эпизода

СегодняОбсудить0

Согласно статье журнала Empire, между событиями восьмого и девятого эпизодов «Звездных войн» пройдет один год. В качестве источника новой информации приводятся слова Джона Бойеги, исполнителя роли Финна.

Сюжет «Последних джедаев» стартовал сразу после окончания «Пробуждения Силы» — лента стала прямым продолжением седьмого эпизода. Временной скачок на год позволит героям и злодеям перевести дух и начать девятый эпизод с новой точки, без прочной привязки к предыдущему фильму.

Съемки девятого эпизода проходят в обстановке строжайшей секретности, студия тщательно избегает любых сливов информации. Сценарий печатается на красной бумаге, которую нельзя сфотографировать, а сам текст никогда не остается у актеров на руках.

В сети, тем не менее, появляются разные слухи, связанные с проектом. Согласно одному из источников, в фильме должен появиться молодой император Палпатин, роль которого исполнит Мэтт Смит, а по другой информации, генерал Хакс окажется предателем, шпионящим в пользу Сопротивления. Также считается, что в девятом эпизоде Кайло Рен сделает себе новый шлем, еще больше напоминающий маску Дарта Вейдера.

Российская премьера девятого эпизода «Звездных войн» состоится 19 декабря 2019 года.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Пользователи КиноПоиска назвали «Три билборда» лучшим фильмом года

Сегодня

Звезды нового «Человека-паука» раскрыли подробности продолжения

Сегодня

Завершились съемки сиквела «Чудо-женщины»

Сегодня

Яннингс и Геббельс: Отрывок из книги «Кинематограф Третьего рейха»

Вчера

Главное сегодня

«Скучали?»: Кевин Спейси вернулся в образе Фрэнка Андервуда

Сегодня

Итоги 2018 года: Российское кино

Сегодня

Пользователи КиноПоиска назвали «Три билборда» лучшим фильмом года

Сегодня

Сюжет новых «Звездных войн» развернется спустя год после 8-го эпизода

Сегодня

Итоги 2018 года: Зарубежное кино

21 декабря

Netflix выпустит сериал о помощниках Шерлока Холмса

Сегодня

Звезды нового «Человека-паука» раскрыли подробности продолжения

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2018,КиноПоиск18+
Проект компании