Сюжет новых «Звездных войн» развернется спустя год после 8-го эпизода

Согласно статье журнала Empire, между событиями восьмого и девятого эпизодов «Звездных войн» пройдет один год. В качестве источника новой информации приводятся слова Джона Бойеги , исполнителя роли Финна.

Сюжет «Последних джедаев» стартовал сразу после окончания «Пробуждения Силы» — лента стала прямым продолжением седьмого эпизода. Временной скачок на год позволит героям и злодеям перевести дух и начать девятый эпизод с новой точки, без прочной привязки к предыдущему фильму.

Съемки девятого эпизода проходят в обстановке строжайшей секретности, студия тщательно избегает любых сливов информации. Сценарий печатается на красной бумаге, которую нельзя сфотографировать, а сам текст никогда не остается у актеров на руках.

В сети, тем не менее, появляются разные слухи, связанные с проектом. Согласно одному из источников, в фильме должен появиться молодой император Палпатин, роль которого исполнит Мэтт Смит, а по другой информации, генерал Хакс окажется предателем, шпионящим в пользу Сопротивления. Также считается, что в девятом эпизоде Кайло Рен сделает себе новый шлем, еще больше напоминающий маску Дарта Вейдера.

Российская премьера девятого эпизода «Звездных войн» состоится 19 декабря 2019 года.