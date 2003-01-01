Netflix выпустит сериал о помощниках Шерлока Холмса

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Стрим-сервис Netflix начал работу над новым сериалом «Ополченцы» (The Irregulars), который расскажет о группе бездомных, помогающих Шерлоку Холмсу в расследованиях. Том Байдвелл («Обитатели холмов») напишет сценарий проекта.

Члены «Ополченцев с Бейкер-стрит» регулярно появляются в произведениях Артура Конана Дойла о Шерлоке Холмсе. Группа бездомных детей, они являются ушами и глазами легендарного детектива на улицах Лондона, подслушивая и подсматривая за всем, что происходит. Именно они поставляли Холмсу информацию, ценную для очередного расследования.

В 2007 году BBC выпустил сериал «Шерлок Холмс и чумазые сыщики с Бейкер-стрит», также рассказывающий об отношениях детектива и его помощников.

«У Шерлока Холмса была группа уличных ребятишек, которых он использовал для сбора улик, — говорит Байдвелл. — Так что наш сериал предполагает: а что если Шерлок был наркоманом и разгильдяем, и именно дети раскрывали дело, а ему доставалась слава?»

«Это мой проект мечты и моя самая старая идея (я пытался продать ее уже 10 лет), — добавил сценарист. — Netflix полностью поддержал наш сериал и позволяет нам рассказать историю так, как мы сами хотим».

После выхода сериала «Шерлок» в 2010 году продюсеры наперегонки бросились создавать собственные версии классического персонажа. В Америке вышел сериал «Элементарно», где действие перенесли в Нью-Йорк, а 24 января в российских кинотеатрах появится фильм «Холмс & Ватсон», комедия о детективе и его помощнике.

NME

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