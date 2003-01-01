Звезды нового «Человека-паука» раскрыли подробности продолжения

В начале декабря в Бразилии состоялся конвент CCXP, где студия Sony представила несколько своих будущих проектов. Одним из них стал блокбастер «Человек-паук: Вдали от дома» — сиквел «Возвращения домой». Детали сюжета картины не раскрываются, но звезды фильма Джейкоб Баталон и Джейк Джилленхол смогли рассказать несколько подробностей продолжения.

«Фактически это фильм о ребятах во время европейских каникул, — говорит Баталон, который вернется в роли Неда, лучшего друга Питера Паркера. — Мы отправляемся в Лондон, Прагу и в другие места. Очень весело. Много моментов с отношениями. Много чего прикольного и крутого. Питер здесь старается не отвлекаться на Человека-паука, но его заставляют вновь надеть костюм. Он неохотно спасает мир вместе с Мистерио. Мистерио в фильме играет за хороших, они объединяются, чтобы победить этих монстров-элементалей».

Элементали в комиксах Marvel — четверо межпространственных существ, контролирующих природные элементы. Неизвестно, в каком виде они предстанут на экране, но в первоисточнике они выглядят как люди (три мужчины и одна женщина), управляющие водой, землей, огнем и воздухом. По словам Джилленхола, именно знания Мистерио об элементалях делают его очень полезным агентом для Ника Фьюри.

«Над миром нависла новая угроза — существа элементали. И Мистерио многое о них знает и хочет защитить от них мир, — говорит актер, сыгравший мастера иллюзий. — Ник Фьюри просит его о помощи, потому что он единственный, кто их сколько-нибудь понимает. И он объединяется с дружелюбным Человеком-пауком, и, к несчастью, он должен заставить супергероя стать кем-то большим, чем просто дружелюбным Человеком-пауком».

Мистерио, также известный как Квентин Бек, дебютировал на страницах комиксов о Человеке-пауке летом 1964 года. Мастер по созданию спецэффектов и постановке трюков, однажды он решил, что сумеет по-настоящему прославиться исключительно в качестве суперзлодея. Используя все свои познания, Бек создавал правдоподобные иллюзии, способные обмануть паучье чутье, и другие хитрые приспособления для продвижения злодейской карьеры.

«Человек-паук: Вдали от дома» выйдет в прокат 4 июля 2019-го.

Collider