Звезды нового «Человека-паука» раскрыли подробности продолжения

СегодняОбсудить0

В начале декабря в Бразилии состоялся конвент CCXP, где студия Sony представила несколько своих будущих проектов. Одним из них стал блокбастер «Человек-паук: Вдали от дома» — сиквел «Возвращения домой». Детали сюжета картины не раскрываются, но звезды фильма Джейкоб Баталон и Джейк Джилленхол смогли рассказать несколько подробностей продолжения.

«Фактически это фильм о ребятах во время европейских каникул, — говорит Баталон, который вернется в роли Неда, лучшего друга Питера Паркера. — Мы отправляемся в Лондон, Прагу и в другие места. Очень весело. Много моментов с отношениями. Много чего прикольного и крутого. Питер здесь старается не отвлекаться на Человека-паука, но его заставляют вновь надеть костюм. Он неохотно спасает мир вместе с Мистерио. Мистерио в фильме играет за хороших, они объединяются, чтобы победить этих монстров-элементалей».

Элементали в комиксах Marvel — четверо межпространственных существ, контролирующих природные элементы. Неизвестно, в каком виде они предстанут на экране, но в первоисточнике они выглядят как люди (три мужчины и одна женщина), управляющие водой, землей, огнем и воздухом. По словам Джилленхола, именно знания Мистерио об элементалях делают его очень полезным агентом для Ника Фьюри.

«Над миром нависла новая угроза — существа элементали. И Мистерио многое о них знает и хочет защитить от них мир, — говорит актер, сыгравший мастера иллюзий. — Ник Фьюри просит его о помощи, потому что он единственный, кто их сколько-нибудь понимает. И он объединяется с дружелюбным Человеком-пауком, и, к несчастью, он должен заставить супергероя стать кем-то большим, чем просто дружелюбным Человеком-пауком».

Мистерио, также известный как Квентин Бек, дебютировал на страницах комиксов о Человеке-пауке летом 1964 года. Мастер по созданию спецэффектов и постановке трюков, однажды он решил, что сумеет по-настоящему прославиться исключительно в качестве суперзлодея. Используя все свои познания, Бек создавал правдоподобные иллюзии, способные обмануть паучье чутье, и другие хитрые приспособления для продвижения злодейской карьеры.

«Человек-паук: Вдали от дома» выйдет в прокат 4 июля 2019-го.

Collider

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзен», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Крис Пайн спел рождественскую песню для мультфильма «Человек-паук»

21 декабря

Свинья в паутине: Кто есть кто в «Человеке-пауке: Через вселенные»

15 декабря

«Человек-паук: Вдали от дома»: Первые фото нового стелс-костюма

6 декабря

Завершились съемки второго фильма о Человеке-пауке

18 октября

Главное сегодня

Netflix выпустит сериал о помощниках Шерлока Холмса

Сегодня

Звезды нового «Человека-паука» раскрыли подробности продолжения

Сегодня

Завершились съемки сиквела «Чудо-женщины»

Сегодня

Итоги 2018 года: Зарубежное кино

21 декабря

Лучшие сериалы 2018 года: Выбор редакции КиноПоиска

18 декабря

Яннингс и Геббельс: Отрывок из книги «Кинематограф Третьего рейха»

Вчера

Секс, кино и революция: «Мечтатели» Бернардо Бертолуччи

22 декабря
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2018,КиноПоиск18+
Проект компании