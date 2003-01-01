Завершились съемки сиквела «Чудо-женщины»

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Исполнительница роли Чудо-женщины Галь Гадот объявила в Instagram о завершении основного съемочного процесса блокбастера «Чудо-женщина: 1984». Актриса вывесила несколько фотографий со съемочной площадки картины.

«Готово. Опять! — написала Гадот. — Как ни удивительно было снимать „Чудо-женщину“ первый раз, сейчас работа была еще более уникальной и особенной. Мы снимали в четырех разных локациях в трех странах, и я невероятно горжусь нашей съемочной группой из 1000 человек, которые приходили на площадку каждый день и по полной выкладывались ради фильма».

«О лучших партнерах я и мечтать не могла, — продолжает актриса. — Мне очень повезло, что моим режиссером стала единственная и неповторимая Пэтти Дженкинс. Она всегда нас поддерживала, давала нам возможность дерзать и ежедневно помогала найти самые творческие версии нас самих. Я благодарна, что могу называть ее другом. И спасибо нашему ПОТРЯСАЮЩЕМУ актерскому составу, который делал каждый рабочий день таким приятным».

Сюжет картины не раскрывается. Известно лишь, что действие развернется в 1980-е, а одним из противников Чудо-женщины станет хищная женщина-кошка Гепарда.

Первая «Чудо-женщина» появилась в кинотеатрах в 2017-м и быстро выбилась в лидеры проката. Критики и зрители тепло приняли историю об амазонке, которая пыталась остановить Первую мировую войну. В итоге картина при бюджете в 149 млн долларов собрала 821 млн долларов.

Российская премьера «Чудо-женщины: 1984» состоится 4 июня 2020 года.

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