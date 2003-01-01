Трейлеры недели: Божественный Стив Бушеми, Ван Гоги и звезды K-pop

«Брекзит», режиссер Тоби Хэйнс
Бенедикт Камбербэтч в роли главного архитектора Brexit — кампании по выходу Великобритании из состава Евросоюза. Судя по всему, зрителя ждет стандартная политическая драма, которая спешит рассказать о недавних событиях. Интересна разве что присутствием Камбербэтча.
Игнорировать стабильно растущую мировую популярность корейской поп-музыки с каждым годом становится все сложнее, вот и отечественные кинопрокатчики наконец-то оценили ее коммерческий потенциал. В российский прокат выходит фильм о концерте в Сеуле самой популярной в мире мальчиковой k-pop-группы Bangtan Boys. Последние два года группа побеждает в фанатской номинации Billboard Music Awards for Top Social Artist, обходя самого номинируемого ее обладателя Джастина Бибера. Фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах по всему миру, но только один день — 26 января.
«Аббатство Даунтон», режиссер Майкл Энглер
Полнометражная версия знаменитого британского сериала. Знакомые актеры вновь появятся на экране в известных ролях, примерят элегантные наряды начала ХХ века и окажутся в шикарных интерьерах старинных особняков. В остальном подробности о сюжете проекта отсутствуют.
«В объятиях лжи», режиссер Нил Джордан
Случайная встреча оборачивается для Фрэнсис настоящим кошмаром: ее новая знакомая Грета не собирается отпускать девушку просто так. Попытки разорвать отношения превращаются в жестокую игру, в результате которой Фрэнсис рискует исчезнуть без следа. Звезда европейского кино Изабель Юппер идеально вписалась в образ одержимой вдовы, которая в попытке заполнить пустоту внутри себя готова разрушить чужую жизнь.
«Ван Гоги», режиссер Сергей Ливнев
Драматическая история отношений отца и сына — гениального дирижера и безвестного художника, которые давно стали друг для друга главной причиной всех провалов и невзгод. Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский создали на экране идеальный дуэт.
«Ванны над Бродвеем», режиссер Стив Янг
В свое время Янг случайно наткнулся на странный мир, скрытый от посторонних глаз — мир корпоративных мюзиклов. Несколько десятилетий назад в Америке процветала индустрия масштабных рекламных постановок, создаваемых компаниями для привлечения клиентов. О них почти никто не знал, их практически никто не видел. Янг решил исправить это недоразумение.
«Королевство», первый сезон
Совершенно неприемлемым является тот факт, что существует очень мало фильмов и сериалов про столкновение человечества с адскими хоррорами в древности. Устранить эту вопиющую несправедливость с разной степенью успешности берутся корейцы («Прорыв», «Монструм»). Долго болевший правитель умирает, но возвращается к жизни в виде плотоядной нежити и начинает бродить по дворцу, поэтому наследному принцу приходится расследовать произошедшее и спасать страну от зомби-эпидемии. Сериал будет доступен на Netflix с 25 января.
Бернадетт — счастливая жена с любимым мужем и умной дочкой. В ее жизни все идеально. Поэтому ее неожиданное исчезновение ставит в тупик родных и близких: куда пропала Бернадетт? Ее дочь начинает поиски и в итоге узнает много нового и безрадостного о прошлом матери.
«Мэпплторп», режиссер Онди Тимонер
История фотографа Роберта Мэпплторпа, известного в 1970-е, прославившегося съемками знаменитостей. После знакомства с порнозвездой Бенджамином Грином фотограф увлекся гомоэротизмом, обнаженной натурой и на протяжении последних лет, помимо звезд, снимал голых людей и орхидеи.
«Ограбление по Фрейду», режиссер Милорад Крстич
Очень интересный венгерский мультфильм о психоаналитике Рубене Брандте, который намерен выкрасть 13 художественных шедевров из самых охраняемых музеев мира. Он считает, что только так можно избавиться от ночных кошмаров, мучающих его с детства. Так Рубен оказывается в центре масштабной международной охоты, главная цель которой — он сам.
«Пирсинг», режиссер Николас Песке
История о темных уголках человеческой души и потаенных желаниях. Фильм снят по роману японского писателя Рю Мураками, который прекрасно разбирается в мрачных закоулках сознания, как мы помним по культовым фильмам «Токийский декаданс» и «Кинопроба». Главный герой — успешный бизнесмен и примерный семьянин, уже несколько лет одержимый желанием кого-нибудь прикончить. Однажды судьба сводит его с девушкой по вызову, у который имеется свой собственный выводок внутренних демонов. Две потерянные души находят друг друга, и их телам тоже предстоит ночь интересных занятий.
«Тайная жизнь домашних животных 2», режиссер Крис Рено
Создатели мультфильма решили по отдельности представить весь сонм персонажей. Первый ролик был посвящен псу Максу, второй — кошке Хлои. На этот раз настал черед кролика Снежка, который из злодея переквалифицировался в супергероя.
«Трезвый водитель», режиссер Резо Гигинеишвили
Молодой провинциал Артем приезжает к другу в Москву, берется помочь ему в нелегком ночном труде «трезвого водителя» и тут же сталкивается со столичным гламуром во всей его красе. В первый же вечер он оказывается в дорогом гостиничном номере вместе с Кристиной, которую ему выпало подвозить из клуба домой. Совершенно не помня событий прошлой ночи, Кристина принимает парня за молодого миллионера, а тот, в свою очередь, не спешит рассказывать правду о себе и постепенно втягивается в роль богатого и успешного бизнесмена, Пока все не заходит слишком далеко.
«Химера», режиссер Митци Пейроне
Участник многих жанровых кинофестивалей, хоррор о женской дружбе. Две подруги-авантюристки, задумав ограбить богатую чудачку, соглашаются поиграть с ней в странные игры по ее правилам. Вскоре девушки обнаруживают, что по уши увязли в жестоком галлюциногенном кошмаре, выход из которого в скором времени не предвидится. В российском прокате — с 10 января.
«Чудотворцы», первый сезон
Никто и не заметил, как небесная канцелярия стала похожа на канцелярию самую обычную. Кругом бюрократия, непонятные формы и волокита. Да и сам Бог совсем не похож на создателя всего сущего. На самом деле он больше похож на Стива Бушеми и предпочитает проводить время в халате и с пивом. Именно так у него появляется идея уничтожить человечество и начать с чистого листа.
«Экстремальная работа», режиссер Ли Бён-хон
Криминальная комедия про скрытые таланты. Детективы из отдела по борьбе с наркотиками ведут наблюдение за бандой наркоторговцев, сидя в пустом кафе напротив. Когда выясняется, что преступники часто заказывают здесь доставку еды, копы сами начинают там работать под прикрытием. Внезапно их жареная курица становится невероятно популярной, заведение раскручивается, назревает конфликт между долгом и неожиданно найденным призванием. Роль женщины-детектива в мужском коллективе сыграла бывшая мисс Корея Ли Хани.
Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзен», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.