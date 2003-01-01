Трейлеры недели: Божественный Стив Бушеми, Ван Гоги и звезды K-pop

Бенедикт Камбербэтч в роли главного архитектора Brexit — кампании по выходу Великобритании из состава Евросоюза. Судя по всему, зрителя ждет стандартная политическая драма, которая спешит рассказать о недавних событиях. Интересна разве что присутствием Камбербэтча. «BTS: Love Yourself Tour in Seoul»

Игнорировать стабильно растущую мировую популярность корейской поп-музыки с каждым годом становится все сложнее, вот и отечественные кинопрокатчики наконец-то оценили ее коммерческий потенциал. В российский прокат выходит фильм о концерте в Сеуле самой популярной в мире мальчиковой k-pop-группы Bangtan Boys. Последние два года группа побеждает в фанатской номинации Billboard Music Awards for Top Social Artist, обходя самого номинируемого ее обладателя Джастина Бибера. Фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах по всему миру, но только один день — 26 января. «Аббатство Даунтон», режиссер Майкл Энглер

Полнометражная версия знаменитого британского сериала. Знакомые актеры вновь появятся на экране в известных ролях, примерят элегантные наряды начала ХХ века и окажутся в шикарных интерьерах старинных особняков. В остальном подробности о сюжете проекта отсутствуют. «В объятиях лжи», режиссер Нил Джордан

Случайная встреча оборачивается для Фрэнсис настоящим кошмаром: ее новая знакомая Грета не собирается отпускать девушку просто так. Попытки разорвать отношения превращаются в жестокую игру, в результате которой Фрэнсис рискует исчезнуть без следа. Звезда европейского кино Изабель Юппер идеально вписалась в образ одержимой вдовы, которая в попытке заполнить пустоту внутри себя готова разрушить чужую жизнь. «Ван Гоги», режиссер Сергей Ливнев

Драматическая история отношений отца и сына — гениального дирижера и безвестного художника, которые давно стали друг для друга главной причиной всех провалов и невзгод. Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский создали на экране идеальный дуэт. «Ванны над Бродвеем», режиссер Стив Янг

В свое время Янг случайно наткнулся на странный мир, скрытый от посторонних глаз — мир корпоративных мюзиклов. Несколько десятилетий назад в Америке процветала индустрия масштабных рекламных постановок, создаваемых компаниями для привлечения клиентов. О них почти никто не знал, их практически никто не видел. Янг решил исправить это недоразумение. «Королевство», первый сезон

Совершенно неприемлемым является тот факт, что существует очень мало фильмов и сериалов про столкновение человечества с адскими хоррорами в древности. Устранить эту вопиющую несправедливость с разной степенью успешности берутся корейцы («Прорыв», «Монструм»). Долго болевший правитель умирает, но возвращается к жизни в виде плотоядной нежити и начинает бродить по дворцу, поэтому наследному принцу приходится расследовать произошедшее и спасать страну от зомби-эпидемии. Сериал будет доступен на Netflix с 25 января. «Куда ты пропала, Бернадетт?», режиссер Ричард Линклейтер

Бернадетт — счастливая жена с любимым мужем и умной дочкой. В ее жизни все идеально. Поэтому ее неожиданное исчезновение ставит в тупик родных и близких: куда пропала Бернадетт? Ее дочь начинает поиски и в итоге узнает много нового и безрадостного о прошлом матери. «Мэпплторп», режиссер Онди Тимонер

История фотографа Роберта Мэпплторпа, известного в 1970-е, прославившегося съемками знаменитостей. После знакомства с порнозвездой Бенджамином Грином фотограф увлекся гомоэротизмом, обнаженной натурой и на протяжении последних лет, помимо звезд, снимал голых людей и орхидеи. «Ограбление по Фрейду», режиссер Милорад Крстич

Очень интересный венгерский мультфильм о психоаналитике Рубене Брандте, который намерен выкрасть 13 художественных шедевров из самых охраняемых музеев мира. Он считает, что только так можно избавиться от ночных кошмаров, мучающих его с детства. Так Рубен оказывается в центре масштабной международной охоты, главная цель которой — он сам. «Пирсинг», режиссер Николас Песке История о темных уголках человеческой души и потаенных желаниях. Фильм снят по роману японского писателя Рю Мураками, который прекрасно разбирается в мрачных закоулках сознания, как мы помним по культовым фильмам «Токийский декаданс» и «Кинопроба». Главный герой — успешный бизнесмен и примерный семьянин, уже несколько лет одержимый желанием кого-нибудь прикончить. Однажды судьба сводит его с девушкой по вызову, у который имеется свой собственный выводок внутренних демонов. Две потерянные души находят друг друга, и их телам тоже предстоит ночь интересных занятий. «Тайная жизнь домашних животных 2», режиссер Крис Рено

Создатели мультфильма решили по отдельности представить весь сонм персонажей. Первый ролик был посвящен псу Максу, второй — кошке Хлои. На этот раз настал черед кролика Снежка, который из злодея переквалифицировался в супергероя. «Трезвый водитель», режиссер Резо Гигинеишвили

Молодой провинциал Артем приезжает к другу в Москву, берется помочь ему в нелегком ночном труде «трезвого водителя» и тут же сталкивается со столичным гламуром во всей его красе. В первый же вечер он оказывается в дорогом гостиничном номере вместе с Кристиной, которую ему выпало подвозить из клуба домой. Совершенно не помня событий прошлой ночи, Кристина принимает парня за молодого миллионера, а тот, в свою очередь, не спешит рассказывать правду о себе и постепенно втягивается в роль богатого и успешного бизнесмена, Пока все не заходит слишком далеко. «Химера», режиссер Митци Пейроне

Участник многих жанровых кинофестивалей, хоррор о женской дружбе. Две подруги-авантюристки, задумав ограбить богатую чудачку, соглашаются поиграть с ней в странные игры по ее правилам. Вскоре девушки обнаруживают, что по уши увязли в жестоком галлюциногенном кошмаре, выход из которого в скором времени не предвидится. В российском прокате — с 10 января. «Чудотворцы», первый сезон

Никто и не заметил, как небесная канцелярия стала похожа на канцелярию самую обычную. Кругом бюрократия, непонятные формы и волокита. Да и сам Бог совсем не похож на создателя всего сущего. На самом деле он больше похож на Стива Бушеми и предпочитает проводить время в халате и с пивом. Именно так у него появляется идея уничтожить человечество и начать с чистого листа. «Экстремальная работа», режиссер Ли Бён-хон