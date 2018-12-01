«Беверли-Хиллз 90210» вернется на экраны с оригинальным актерским составом

Телестудия CBS начала работу над возрождением подросткового сериала «Беверли-Хиллз 90210» с участием основного актерского состава оригинала. Проект разрабатывают Майк Чесслер и Крис Альбергини, сценаристы ремейка «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение». Сериалом уже заинтересовались несколько телекомпаний и стриминговых сервисов.

Ожидается, что Дженни Гарт, Йен Зиринг, Брайан Остин Грин, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли и Гэбриэлль Картерис вернутся на экраны в знакомых ролях. При этом проект не станет перезапуском, а представит тех же героев спустя несколько лет. Похожим способом недавно были перезапущены сериалы «Мерфи Браун», «Уилл и Грэйс» и «Розанна».

В марте этого года Спеллинг уже намекнула, что перезапуск «Беверли-Хиллз» находится в разработке. Тогда же актриса рассказала, что новая версия не будет простым продолжением оригинала.

Премьера сериала «Беверли-Хиллз 90210» состоялась в 1990 году. Проект рассказывал о группе старшеклассников, которые живут, любят и ссорятся в престижном районе Лос-Анджелеса. Проект был чрезвычайно популярным и просуществовал 10 сезонов, завершившись в 2000-м. Сериал послужил основой для нескольких спин-оффов, включая «Мелроуз Плэйс» и «Агентство моделей».

В 2008 году канал CW представил ремейк «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение», где в небольших ролях появились Спеллинг, Гарт и Шэннен Доэрти.

Deadline