Крис Пайн спел рождественскую песню для мультфильма «Человек-паук»

Кроме представленных треков, в «A Very Spidey Christmas» входят «Joy to the World» Шамеика Мура, «Up on the House Top» Пайна и «The Night Before Christmas 1967 (Spoken Word)», которую Йорма Такконе зачитывает как Человек-паук из мультсериала 1967 года. Альбом уже доступен в iTunes.

Мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» рассказывает об обычном школьнике Майлзе Моралесе, который после укуса странного паука вынужден стать новым Человеком-пауком. Понять азы супергеройства ему помогает Питер Б. Паркер — матерый Человек-паук из другого измерения.

Критики и зрители тепло приняли проект, а КиноПоиск даже включил ленту в список лучших фильмов 2018 года.