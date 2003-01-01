Крис Пайн спел рождественскую песню для мультфильма «Человек-паук»

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Студия Sony опубликовала две песни из специального альбома «A Very Spidey Christmas», где звезды мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» поют классические рождественские песни. Крис Пайн, озвучивший в картине Питера Паркера, исполнил композицию «Spidey-Bells (A Hero’s Lament)», паучью пародию на «Jingle Bells».

Джейк Джонсон, подаривший голос циничному и уставшему Питеру Б. Паркеру, спел «Deck the Halls», не забыв добавить в текст шутки про супергеройскую жизнь.

Кроме представленных треков, в «A Very Spidey Christmas» входят «Joy to the World» Шамеика Мура, «Up on the House Top» Пайна и «The Night Before Christmas 1967 (Spoken Word)», которую Йорма Такконе зачитывает как Человек-паук из мультсериала 1967 года. Альбом уже доступен в iTunes.

Мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» рассказывает об обычном школьнике Майлзе Моралесе, который после укуса странного паука вынужден стать новым Человеком-пауком. Понять азы супергеройства ему помогает Питер Б. Паркер — матерый Человек-паук из другого измерения.

Критики и зрители тепло приняли проект, а КиноПоиск даже включил ленту в список лучших фильмов 2018 года.

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