Гильермо дель Торо спродюсирует ремейк хоррора «Оцепеневшие от страха»

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Гильермо дель Торо спродюсирует англоязычный ремейк аргентинского фильма ужасов «Оцепеневшие от страха». Саша Джерваси («Терминал») напишет сценарий картины. Демиан Рунья, постановщик оригинальной ленты, займет режиссерское кресло хоррора.

Действие фильма разворачивается в пригороде Буэнос-Айреса, покой которого нарушают странные и необъяснимые события. У одной из семей мальчик, погибший под колесами автомобиля, возвращается с кладбища и садится за кухонный стол. В другом доме неведомая и невидимая сила зверски убивает женщину на глазах мужа. Ночью у кровати его соседа появляется ужасный монстр. Разобраться в причинах необъяснимых кошмаров намерены три специалиста по паранормальным явлениям и детектив из отдела по расследованию убийств.

Аргентинский хоррор 2017 года получил высокую оценку американских критиков. Некоторые даже отмечали, что после просмотра лучше не приходить домой в одиночестве.

Дель Торо, лауреат премии «Оскар» за фильм «Форма воды», сейчас работает над экранизацией «Пиноккио» для стрим-сервиса Netflix. Параллельно с этим он продюсирует адаптацию «Страшных историй для рассказа в темноте» и фэнтези-нуар «Карнивал Роу».

Variety

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