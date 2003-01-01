Гильермо дель Торо спродюсирует ремейк хоррора «Оцепеневшие от страха»

Гильермо дель Торо спродюсирует англоязычный ремейк аргентинского фильма ужасов «Оцепеневшие от страха». Саша Джерваси («Терминал») напишет сценарий картины. Демиан Рунья, постановщик оригинальной ленты, займет режиссерское кресло хоррора.

Действие фильма разворачивается в пригороде Буэнос-Айреса, покой которого нарушают странные и необъяснимые события. У одной из семей мальчик, погибший под колесами автомобиля, возвращается с кладбища и садится за кухонный стол. В другом доме неведомая и невидимая сила зверски убивает женщину на глазах мужа. Ночью у кровати его соседа появляется ужасный монстр. Разобраться в причинах необъяснимых кошмаров намерены три специалиста по паранормальным явлениям и детектив из отдела по расследованию убийств.

Аргентинский хоррор 2017 года получил высокую оценку американских критиков. Некоторые даже отмечали, что после просмотра лучше не приходить домой в одиночестве.

Дель Торо, лауреат премии «Оскар» за фильм «Форма воды», сейчас работает над экранизацией «Пиноккио» для стрим-сервиса Netflix. Параллельно с этим он продюсирует адаптацию «Страшных историй для рассказа в темноте» и фэнтези-нуар «Карнивал Роу».

Variety