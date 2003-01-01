Создатели «Венома» спародировали «Реальную любовь»

Студия Sony опубликовала в Twitter небольшой анимационный ролик фильма «Веном», пародирующий знаменитую сцену из романтической комедии «Реальная любовь», где Марк общается с помощью карточек с Джульетт. Милый нарисованный Веном сообщает невидимому собеседнику, что хочет съесть его/ее глаза, легкие, поджелудочную и, может быть, мозг. В финале Веном просит купить его фильм на blu-ray.

После выхода «Венома» многие обратили внимание, что картина Рубена Фляйшера лучше работает как романтическая комедия. Отношения Эдди и Венома волновали зрителя гораздо больше, чем сюжет о спасении мира от инопланетного вторжения. В Sony решили поддержать эту идею и выпустили новый трейлер.

Для специального издания магазинов Walmart студия сделала еще один ролик, в стиле старой рекламы игрушек.

«Веном», несмотря на обилие негативной критики, стал одним из самых успешных фильмов 2018 года. При бюджете в 100 млн долларов картина, где Том Харди купается в аквариуме с лобстерами, собрала в прокате 854 млн долларов. Sony пока еще официально не запустила в производство сиквел, но точно известно, что Харди подписался на три фильма, так что с уверенностью можно сказать: продолжению быть.