Шон Леви оставил пост режиссера Uncharted

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Студия Sony начала поиски нового постановщика для экранизации видеоигры «Uncharted». Шон Леви («Очень странные дела») покинул режиссерское кресло картины. Леви отказался от проекта и планирует вместо этого заняться фильмом «Свободный», главную роль в котором исполнит Райан Рейнольдс.

Sony уже несколько лет пытается перенести «Uncharted» на большой экран. В разное время к экранизации присматривались Сет Гордон, Нил Бёргер и Джо Карнахан, но проект вновь и вновь оказывался без режиссера.

О фильме практически ничего не известно. По слухам, лента «Неизведанное: Удача Дрейка» должна стать приквелом игры и рассказать о первом приключении бесстрашного искателя сокровищ Нэйтана Дрейка. Исполнителем главной роли по-прежнему значится Том Холланд, но сейчас сложно сказать, останется ли актер с картиной.

Первая игра серии «Uncharted» вышла на PlayStation 3 в 2007 году. Главный ее герой — охотник за сокровищами Нэйтан Дрейк, потомок знаменитого пирата Френсиса Дрейка. Сюжет игры построен вокруг странствий центрального персонажа, планирующего отыскать Эльдорадо — мифический город, полный золота и драгоценных камней. Затея, впрочем, грозит смертельными опасностями и постоянной борьбой с конкурентами.

THR

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