Трейлер фильма «Люди в черном: Интернэшнл»: Миграционная служба Земли

Люди в черном — тайная организация, контролирующая деятельность инопланетных пришельцев на Земле. Они следят, что бы те нарушали законов и не мешали жить обычных людям. Они не раз и не два защищали человечество от нападения самых худших отбросов Вселенной. На этот раз им придется столкнуться с проблемой, для которой нет стандартного решения — шпионом, сокрытым в собственных рядах.

Оригинальный трейлер:

Международный трейлер:

Постер:

«Люди в черном: Интернэшнл» — ремейк/перезапуск фантастической трилогии Барри Зонненфельда. Агенты Джей и Кей, знакомые зрителю по первым трем фильмам, отправились на заслуженный покой. Вместе с них за инопланетянами теперь присматривают Крис Хемсворт, Тесса Томпсон и Лиам Нисон.

В фильме также снялись Эмма Томпсон, Кумэйл Нанджиани, Рейф Сполл и дуэт танцоров Лоран Буржуа и Ларри Буржуа.

После третьего фильма франшиза о людях в черном застопорилась, и с новой частью студия Sony намерена устроить фантастической серии мягкий перезапуск. Согласно современным голливудским правилам ребута, новая картина фактически существует в хронологии оригинальных фильмов, но при этом не связана с прошлыми частями сюжетно.

Премьера картины «Люди в черном: Интернэшнл» состоится 14 июня 2019 года.