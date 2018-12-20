Иэн Глен рассказал о паранойе на съемках «Игры престолов»

Иэн Глен, исполнитель роли Джораха Мормонта в сериале «Игра престолов», рассказал в интервью BBC о секретности на съемках восьмого сезона. По его словам, продюсеры до смерти боятся, что в сети могут оказаться любые подробности сюжета.

«У них настоящая паранойя: они боятся, что кто-то прознает подробности сериала и все выложит, — говорит актер. — Нам ничего не давали на бумаге. Доступ к сценарию был исключительно через планшеты с разными мерами безопасности. Это вызвало немало проблем среди актеров, должен признать».

«Но мы нашли способ, с телефонами и планшетами, чтобы текст был доступен на съемках», — добавил Глен.

Ранее о том же говорил и Николай Костер-Вальдау: «Все было очень строго. В этом году это достигло какого-то безумного уровня. Нам выдавали сценарий, но только в цифровом виде, и когда съемки сцены заканчивались, то он просто исчезал. Как в фильмах „Миссия: невыполнима“: „Это послание самоуничтожится“».

Режиссер Дэвид Наттер, поставивший один из эпизодов восьмого сезона, сравнил безопасность на съемочной площадке с гестапо. Чтобы запутать любопытных папарацци, им даже пришлось регулярно снимать фальшивые сцены.

Несмотря на повышенную секретность, Глен остался доволен съемками и честно назвал восьмой сезон феноменальным.

«В этом сезоне мы впервые все собрались и целый день читали всю историю сериала от начала и до конца, — говорит Глен. — Фанаты не будут разочарованы. Честно, эти шесть эпизодов просто феноменальны. Сценаристы превзошли себя. Они проделали невероятную работу, чтобы свести все воедино».

Восьмой и заключительный сезон «Игры престолов» покажет, кто в итоге переживет нашествие армии мертвых и останется править Вестеросом. Сезон начнется в Винтерфелле, родном доме Старков. Туда прибывают Дейенерис и ее армия. Главной задачей героев станет предстоящая битва с армией мертвых, идущей с Севера. Итог этой битвы решит судьбу всего Вестероса.

Первая серия восьмого сезона «Игры престолов» ожидается в апреле 2019 года. Сериал одновременно будет доступен зрителям HBO и «Амедиатеки».

Variety

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