Александр Роднянский спродюсирует сериал о порноиндустрии

Продюсер Александр Роднянский («Нелюбовь») совместно с режиссером Корнелом Мундруцо («Белый Бог») начал работу над новым проектом — сериалом о международной порноиндустрии. Мундруцо напишет сценарий безымянного многосерийного проекта вместе со своим постоянным соавтором Катой Вебер.

Действие сериала развернется в Будапеште, столице Венгрии, который сейчас считается мировым центром по производству порнофильмов. Героями проекта станут работники индустрии — продюсеры, режиссеры, порноактрисы, водители, врачи.

В сценарии будут использованы материалы, собранные ведущими европейскими журналистами во время встреч и интервью с ключевыми игроками порноиндустрии в Будапеште, Нью-Йорке и на Ибице.

«Каждый день на главный порносайт мира Pornhub заходит свыше 100 млн. посетителей и это число с каждым годом лишь увеличивается. Порнография играла и до сих пор играет очень значимую роль в жизни человечества. Этот бизнес основан на эксплуатации женского тела и мы хотим рассказать о том, как меняется эта индустрия сегодня, во времена фундаментального изменения отношения к женщине, — говорит Роднянский. — Я верю в художественное видение Корнела Мундруцо, одного из самых одаренных европейских режиссеров».

«Мы расскажем историю о разных женщинах, работающих в порноиндустрии, об их борьбе за сохранение собственного достоинства, проследим за тем, как меняются их судьбы, — добавил Мундруцо. — Я очень рад, что вместе с Александром и Катой у меня появляется возможность исследовать эту трансформацию на экране. И хорошо, что вместе со мной сценарий будет писать Ката Вебер — это даст возможность увидеть эти контексты с точки зрения современной женщины».

Сериал станет третьим проектом компании Роднянского AR Content, запущенным в последнее время. В работе также находится документальная картина о судьбе еврейских беженцев накануне Второй мировой войны и остросюжетная лента «Допрос президента», основанная на реальной истории поимки и допроса ЦРУ экс-президента Ирака Саддама Хуссейна.

По материал пресс-службы AR Content