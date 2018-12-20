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Forbes назвал Джорджа Лукаса самой богатой знаменитостью 2018 года

20 декабря 2018
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Forbes назвал Джорджа Лукаса самой богатой знаменитостью 2018 года
Джордж Лукас / Фото: Getty Images

Создатель «Звездных войн» Джордж Лукас возглавил список самых богатых знаменитостей 2018-го по версии журнала Forbes. Согласно данным издания, на конец года состояние кинематографиста составляет 5,4 млрд долларов.

Вырваться на первое место Лукасу помогла сделка по продаже Lucasfilm и «Звездных войн», заключенная в 2012 году. Последние годы Disney активно развивает франшизу, выпуская книги, комиксы, игрушки и прочие сопутствующие товары. Лукас продолжает получать процент от продажи, что в итоге и принесло ему более 5 млрд долларов.

Второе место занял режиссер Стивен Спилберг (3,7 млрд долларов), а замыкает тройку лидеров медиамагнат Опра Уинфри и ее 2,8 млрд долларов. В общей сложности состояние 10 самых богатых знаменитостей США оценивается в 18,1 млрд долларов.

При подсчете состояния Forbes использовал собственные списки миллиардеров и самых богатых женщин Америки, а также данные по акциям в частных компаниях, недвижимости и коллекциям искусства.

Forbes

Автор Александр Федоров
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