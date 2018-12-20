Бен Аффлек снимется в остросюжетном фильме «Я все еще жива»

Бен Аффлек исполнит главную мужскую роль в экранизации романа Кейт Элис Маршалл «Я все еще жива» («I Am Still Alive»), который называют смесью из «Дикой» и «Выжившего». Лори Эванс Тейлор напишет сценарий адаптации.

Книга рассказывает о девочке-подростке Джесс. Во время очередной поездки с мамой они попадают в автокатастрофу, в результате которой выжить удается только Джесс. Оставшись без опеки, она вынуждена переехать к отцу в канадскую глушь, вдали от любой цивилизации.

Там она сталкивается с новой проблемой: по случайному стечению обстоятельств девочка оказывается в глухом лесу совершенно одна. Только отцовская собака может ей помочь. Именно там, лишенная поддержки других, Джесс поймет, что она гораздо сильнее, чем думала.

Отца сыграет Аффлек, но студия Universal, работающая над экранизацией, пока не определилась с актрисой на роль Джесс. Режиссерское кресло проекта также не занято.

Аффлек, недавно переживший личный кризис из-за алкогольной зависимости, в 2018-м активно снимался в кино. В 2019 году зрители смогут увидеть актера в фильмах «Тройная граница», «Последнее, чего он хотел» и «Торренс».

Deadline