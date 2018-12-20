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Маколей Калкин остался один дома в рекламе Google-помощника

20 декабря 2018
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Маколей Калкин остался один дома в рекламе Google-помощника
YouTube

Маколей Калкин снялся в новом рекламном ролике Google-помощника, где вновь вернулся к своей самой известной роли — Кевина из фильма «Один дома». В ролике взрослый Кевин опять остается дома один под Рождество, но на этот раз компанию ему может составить цифровой ассистент.

Реклама воссоздает несколько сцен из оригинальной картины Криса Коламбуса. Google-помощник помогает Кевину купить лосьон после бритья и запустить «Операцию „Кевин“», чтобы отпугнуть грабителей.

Google даже пошел дальше и интегрировал цитаты из фильма в лексикон помощника. Если спросить «Сколько я должен?» ассистент ответит «Сдачи не надо, грязное животное», а на вопрос «Что я забыл?» прозвучит знакомый крик «КЕВИННННННН».

Автор Александр Федоров
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Комментарии (8)

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  • 8

    El_principe 20 декабря 2018, 09:25 пожаловаться

    #

    Забавно)
    Спасибо, напомнили пересмотреть.
    Это ведь отличный новогодний фильм.

    ответить

  • 7

    Kot Garfild 20 декабря 2018, 09:48 пожаловаться

    #

    Калкин помолодел, сейчас ещё у AVGNа снялся в передачи про игры по мотивам один дома, того гляди и в кино вернётся, один дома 3 снимут, где Калкин стал астронавтом полетел на лунную базу и его там забыли, потом прилетели злые гуманоиды и он расставлял ловушки по Луне.

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  • ZheludOK 20 декабря 2018, 10:02 пожаловаться

    #

    Прошу прощения, а Вы маляр?

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  • 10

    Крейзи123 20 декабря 2018, 09:49 пожаловаться

    #

    Реклама понравилась: креативный подход с ноткой ностальгии!

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  • 3

    denisrogov1990 20 декабря 2018, 09:58 пожаловаться

    #

    Для меня Один дома лучший новогодний фильм! Люблю пересматривать именно на новый год! Даже этот рекламный ролик от Google мне понравился!

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  • Black Beast 20 декабря 2018, 11:11 пожаловаться

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    А не самая плохая идея была бы, если сняли новую часть «Один дома» где Маколей сыграл бы отца (типа Кевин вырос).

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  • mulderlp 20 декабря 2018, 11:34 пожаловаться

    #

    Думаю не я один смотря это растянулся в ностальгической ухмылке)

    «Если спросить „Сколько я должен?“ ассистент ответит „Сдачи не надо, грязное животное“»
    Кстати, достаточно смело со стороны компании, молодцы.

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  • mulderlp 20 декабря 2018, 11:34 пожаловаться

    #

    Думаю не я один смотря это растянулся в ностальгической ухмылке)

    «Если спросить „Сколько я должен?“ ассистент ответит „Сдачи не надо, грязное животное“»
    Кстати, достаточно смело со стороны компании, молодцы.

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