Маколей Калкин остался один дома в рекламе Google-помощника

Маколей Калкин снялся в новом рекламном ролике Google-помощника, где вновь вернулся к своей самой известной роли — Кевина из фильма «Один дома». В ролике взрослый Кевин опять остается дома один под Рождество, но на этот раз компанию ему может составить цифровой ассистент.

Реклама воссоздает несколько сцен из оригинальной картины Криса Коламбуса. Google-помощник помогает Кевину купить лосьон после бритья и запустить «Операцию „Кевин“», чтобы отпугнуть грабителей.

Google даже пошел дальше и интегрировал цитаты из фильма в лексикон помощника. Если спросить «Сколько я должен?» ассистент ответит «Сдачи не надо, грязное животное», а на вопрос «Что я забыл?» прозвучит знакомый крик «КЕВИННННННН».