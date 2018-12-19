За день до премьеры в сеть утек первый трейлер фильма «Хеллбой» с Дэвидом Харбором в роли рогатого борца с нечистью. Студия не стала ждать, пока чужой ролик распространится по интернету и выпустила официальную версию.

Сюжет картины частично основан на комиксах о Кровавой королеве. Нимуэ, она же Владычица озера, была ведьмой в эпоху короля Артура. Магия, которую она практиковала в отсутствие Мерлина, свела Нимуэ с ума, и она стала поклоняться Огдру Джахад. Безумие стало настолько сильным, что другие ведьмы убили Нимуэ, разорвали на кусочки и раскидали их по всему миру, но спустя годы ей удалось восстановится. Теперь остановить ее может только Хеллбой, который отправляется в Англию. От исхода этой битвы зависит судьба всего мира.

Нил Маршалл поставил картину по сценарий, который создатель Хеллбоя Майк Миньола написал совместно с Эндрю Косби и Кристофером Голденом.

Вместе с Харбором в фильме снимаются Милла Йовович, Иэн МакШейн, Саша Лэйн и Дэниэл Дэ Ким.

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