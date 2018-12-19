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«Идеологические троянские кони»: В Совфеде выступили против западного кино

19 декабря 2018
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«Идеологические троянские кони»: В Совфеде выступили против западного кино
Андрей Климов / Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

В верхней палате Федерального собрания прошел круглый стол, на котором выступил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Чиновник заявил, что сейчас в российском кинопрокате преобладают ленты «явной антироссийской направленности», выпускаемые «заморскими русофобами».

По словам Климова, через кино «в псевдокультурном камуфляже к нам внедряются целые стада идеологических троянских коней». Глава комиссии также выступил против компьютерных игр, имеющих «заботливую опеку со стороны стран НАТО».

При этом Климов заметил, что неверным будет просто запрещать проекты: «Так называемые партнеры рассчитывают в том числе на такого рода рефлексии». Однако он добавил, что требуется ограничить доступ к фильмам «явной антироссийской направленности», например в бесплатной фильмотеке отечественных авиаперевозчиков.

«Но мы не можем сидеть сложа руки и наблюдать, как заморские русофобы лишают нас духовных традиций, — говорит Климов. — Трансформируют граждан культурной сверхдержавы в бесполых существ, Иванов, не помнящих родства, жадно поглощающих идеологически токсичные, псевдокультурные импортные фастфуды».

Климова поддержал сенатор Александр Вайнберг, музыкант группы «Любэ». Он предложил создать специальные платформы для продвижения групп, пропагандирующих патриотические ценности.

«Вот у „Любэ“: „Не рубите, мужики, дерева!“ — это про экологию. „Комбат“ — это вообще про патриотизм», — пояснил он.

РБК

Автор Александр Федоров
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зарубежное кино
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Комментарии (74)

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  • 43

    Jedi Aragorn 19 декабря 2018, 17:33 пожаловаться

    #

    Уже и возмущаться лень.

    Министр культуры находит единомышленников.

    Значит, Танос, динозавры, Кристофер Робин, Экстаз, построивший дом Джек, отель Эль Рояль являются идеологическими троянскими конями? Хм…

    ответить

  • Евгений Ганин

    раскрыть комментарий 19
  • 18

    Грустный Киноман 19 декабря 2018, 17:47 пожаловаться

    #

    Русофобы, русофобы повсюду (известный мем с Вуди и Баззом)

    ответить

  • prunea

    раскрыть комментарий 59
  • 44

    Evgeny Panov 19 декабря 2018, 17:52 пожаловаться

    #

    ни культуры ни образования у этих людей, рассуждающих о вещах о которых они ничего не знают и не понимают; одно жулье и дегенераты

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  • 21

    Right Knider 19 декабря 2018, 17:58 пожаловаться

    #

    В том-то и дело, что там полно далеко не самых глупых людей, которые прекрасно понимают, что они творят и к чему приводят результаты их деятельности. Это и страшно.

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  • Евгений Ганин

    раскрыть комментарий 15
  • 13

    wsad 19 декабря 2018, 17:53 пожаловаться

    #

    Похоже маразм — самое крепкое вещество на планете, всё крепчает и крепчает на глазах, хотя казалось бы куда уж больше.

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  • 15

    Timur Iron 19 декабря 2018, 17:53 пожаловаться

    #

    Шабаш бесноватых. Уймитесь уже.

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  • 17

    огузок 19 декабря 2018, 17:54 пожаловаться

    #

    Ну опять 25,Похоже эти Идиоты никогда не поймут что чтобы Российское кино смотрели с таким же интересом как и Голливудское надо хотя-бы снимать достойные картины чаще чем один-два раза в год.

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  • Евгений Ганин

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  • 16

    LLuthor 19 декабря 2018, 17:54 пожаловаться

    #

    Ничего нового. Вновь проецирование своих грехов, вновь басурмане виноваты, вновь платформы во славу путриотизма.

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  • 7

    DrTerk 19 декабря 2018, 17:58 пожаловаться

    #

    Как патриота, меня не может это не злить. Те ограничим прокат хороших фильмов, что бы что? Да, даже нехороших, если они откровенно плохи на них и так не пойдут, а если хороши в торенте
    посмотрят

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  • Евгений Ганин

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  • 2

    ZELMIRA 19 декабря 2018, 20:28 пожаловаться

    #

    странно на аватаре «патриота» видеть одного из самых нигилистичных чуваков массовой культуры за последнее десятилетие))

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  • 26

    Timur Iron 19 декабря 2018, 18:04 пожаловаться

    #

    А предложить то по сути нечего, только критиковать, ограничивать и прикрывать свою подлую сущность псевдодуховностью и эксплуатировать лживый патриотизм, дешёвые лицемеры.

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  • 5

    XoXoL-Superstar forever!!! 19 декабря 2018, 18:13 пожаловаться

    #

    ржу немогу)))

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  • Питон Капитон

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  • 12

    We Are Sabres 19 декабря 2018, 18:23 пожаловаться

    #

    Мракобесие продолжается.

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  • Евгений Ганин

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  • 2

    El_principe 19 декабря 2018, 18:28 пожаловаться

    #

    Маразм крепчал, а танки были быстрыми…
    Ну тут уже нет слов! Приличных точно!
    А этого господина кстати на адекватность проверяли? Ой не думаю!

    ответить

  • 1

    iks_x 19 декабря 2018, 18:30 пожаловаться

    #

    Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы. Придёт время и гроб с каждым подобным царским холуём (да и с «царем» тоже) повезут на лафете Царь-пушки. Она никогда не стреляла и от этих пользы никакой.

    ответить

  • Евгений Ганин

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  • 6

    StalinGulag 19 декабря 2018, 18:39 пожаловаться

    #

    Северная Корея ближе чем вы думаете.
    там все наверняка тоже начиналось с таких же идей.
    надеюсь закончится как в Париже а не как там.

    ответить

  • Евгений Ганин

    раскрыть комментарий 11
  • 2

    Lider_1991 19 декабря 2018, 18:40 пожаловаться

    #

    Мне кажется этими людбми стоит заняться оставшимся еще у нас физикам. Они вполне на основе их маразма могут синтезировать самое прочное вещество на планете и поднять тем самым авторитет отечественной науки.

    ответить

  • 14

    VargVickerssen 19 декабря 2018, 18:43 пожаловаться

    #

    Какая у него рожа ехидная. наверняка недвижимость в Америке, дети живут в Англии, налаженный бизнес у жены в Германии… А он тут чисто с лохов имеет.
    надеюсь Навальный до них до всех доберется.

    ответить

  • 1

    ZELMIRA 19 декабря 2018, 20:33 пожаловаться

    #

    и в качестве вишенки на торте из говна — риторика в духе агиток «коммунистов петербурга»))

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  • Rosher

    раскрыть комментарий 7
  • 13

    izi2008 19 декабря 2018, 19:36 пожаловаться

    #

    В соседней России оказывается политики которые имеют отношение к культуре такие же упоротые как и у нас. Только эти кричат о русофобии и на Запад быкуют, а наши об украинофобии массово запрещают все фильмы и сериалы сделанные в России. Доколе такие идиоты будут править нашими странами? Кто их назначает?

    ответить

  • ZELMIRA 19 декабря 2018, 20:35 пожаловаться

    #

    а что ещё может предложить правительство в загибающихся постсоветских республиках помимо оголтелой пропаганды? да-да, рф я тоже отношу к постсоветским республикам)

    ответить

  • Feyd

    раскрыть комментарий 1
  • 5

    sam maircery 19 декабря 2018, 20:00 пожаловаться

    #

    «Заморские русофобы» лишают духовных традиций???
    А вы насилуете свои же духовные традиции, и я уверен, что без «Заморья» их бы практически не осталось, кино бы потеряло духовные традиции на процентоввв…
    На 75%.

    ответить

  • 5

    Timur Iron 19 декабря 2018, 20:42 пожаловаться

    #

    Им проще метнуть стрелы на «заморских русофобов», тем самым оправдывая свою никчёмность и не состоятельность. «Заморские русофобы» позволяют им создавать имитацию полезной деятельности. Они их должны благодарить, а не хейтить).

    ответить

  • 6

    Щёкн Итрч 19 декабря 2018, 20:08 пожаловаться

    #

    Долгое время «посмешищем» отечественной истории считался период правления Николая 2. Но теперь появился более сильный кандидат на сие почётное звание.
    Граждане, вам не надоело, что у нас на головах сидят имбицилы с интеллектом по матрицам Равена единиц этак в 85 и образованием в 7 классов?

    ответить

  • Дарья Карнакова

    раскрыть комментарий 9
  • 6

    sgrebelsky 19 декабря 2018, 20:18 пожаловаться

    #

    Комментарии унылие другого. Вам не надоело писать под подобными темами всё под копирку в виде капитана очевидность? Где ирония и сарказм? Никто не думает написать что-то типа: «дедку пора на пенсию, кателок не варит, вот и маразм выходит:D» Скучно с вами…

    ответить

  • 2

    Щёкн Итрч 19 декабря 2018, 20:25 пожаловаться

    #

    «Товарищ Климов, милый товарищ Климов в желтых ботинках лежал на далекой московской земле, и огнедышащая извозчичья троянская лошадь била копытом по его голубой гарусной груди».

    ответить

  • 1

    sgrebelsky 19 декабря 2018, 20:34 пожаловаться

    #

    Неплохо)

    ответить

  • 2

    ZELMIRA 19 декабря 2018, 20:20 пожаловаться

    #

    стада троянских коней говорите? что бы вы там ни принимали, поделитесь и со мной, всё-таки праздники скоро)

    ответить

  • 2

    sam maircery 19 декабря 2018, 20:22 пожаловаться

    #

    https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_C479dPD3J9rGQiTlKL9umn4AOZXSJjxD.gif

    ответить

  • 5

    ВНЧ 19 декабря 2018, 20:30 пожаловаться

    #

    сенатор Александр Вайнберг, музыкант группы «Любэ» […] предложил создать специальные платформы для продвижения групп, пропагандирующих патриотические […] Тьфу!
    «Это просто какой-то позор». (© Швондер)
    «Уже и возмущаться лень». (© Jedi Aragorn)

    ответить

  • 12

    Lisafag 19 декабря 2018, 20:36 пожаловаться

    #

    Пока в фильмах Голливуда сидят троянские кони, в Совфеде сидят просто кони.

    ответить

  • sam maircery 19 декабря 2018, 21:32 пожаловаться

    #

    http://i.imgur.com/vUJBo79.gif
    https://imgur.com/gallery/BIyMuzg

    ответить

  • 6

    Vanop 19 декабря 2018, 20:47 пожаловаться

    #

    что за долба*бы там сидят

    ответить

  • 5

    Плакальщица 19 декабря 2018, 21:13 пожаловаться

    #

    1. Проорала с: «Вот у „Любэ“: „Не рубите, мужики, дерева!“ — это про экологию. «Комбат» — это вообще про патриотизм».

    2. Что за поток конспирологических теорий? Что за поток бессмысленных слов, отчаянно притворяющийся осмысленными предложениями? Товарищу на покой не пора случайно?

    ответить

  • 1

    ZELMIRA 19 декабря 2018, 21:23 пожаловаться

    #

    конспирология хороша для поколения пустивших ссср с молотка за стеклянные бусы, а то если они начнут себя сравнивать с поколением своих родителей, отвоевавших у фашизма свою страну и отстроивших её же из руин, то может случиться адовый когнитивный диссонанс. боюсь даже представить себе, каково это принадлежать к поколению проигравших…

    ответить

  • Makleab

    раскрыть комментарий 1
  • 1

    zenitos-rostov 19 декабря 2018, 21:20 пожаловаться

    #

    Власть безмолвствует

    ответить

  • 1

    Alternativasinitsy 19 декабря 2018, 21:23 пожаловаться

    #

    «Не рубите, мужики, дерева!» — это про экологию (с)
    Всегда в этой песне раннего Любэ усматривала некий второй смысл. Тут либо музыкант-сенатор Вайнберг очень тонко троллит, либо сам как те дерева о которых и поется в песне, либо не стоит искать скрытый смысл там где его нет…

    ответить

  • 1

    ptitza 19 декабря 2018, 21:24 пожаловаться

    #

    о боже)) это даже не стоит новости))
    переодически политики начинают зарабатывать очки популярности скандальными заявлениями… такое можно смело пропускать мимо ушей

    ответить

  • SatDynamo

    раскрыть комментарий 4

  • Aleks Seven 19 декабря 2018, 23:29 пожаловаться

    #

    Подобная риторика на гос. уровне — хороший знак. Значит скоро это всё смоет унитаз истории, как когда-то в 80-е. А козлы отпущения уже наперебой фиксируют свои имена, подобным «законотворчеством», чтобы было потом на ком отыграться доведённому населению.

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