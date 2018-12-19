«Идеологические троянские кони»: В Совфеде выступили против западного кино

В верхней палате Федерального собрания прошел круглый стол, на котором выступил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Чиновник заявил, что сейчас в российском кинопрокате преобладают ленты «явной антироссийской направленности», выпускаемые «заморскими русофобами».

По словам Климова, через кино «в псевдокультурном камуфляже к нам внедряются целые стада идеологических троянских коней». Глава комиссии также выступил против компьютерных игр, имеющих «заботливую опеку со стороны стран НАТО».

При этом Климов заметил, что неверным будет просто запрещать проекты: «Так называемые партнеры рассчитывают в том числе на такого рода рефлексии». Однако он добавил, что требуется ограничить доступ к фильмам «явной антироссийской направленности», например в бесплатной фильмотеке отечественных авиаперевозчиков.

«Но мы не можем сидеть сложа руки и наблюдать, как заморские русофобы лишают нас духовных традиций, — говорит Климов. — Трансформируют граждан культурной сверхдержавы в бесполых существ, Иванов, не помнящих родства, жадно поглощающих идеологически токсичные, псевдокультурные импортные фастфуды».

Климова поддержал сенатор Александр Вайнберг, музыкант группы «Любэ». Он предложил создать специальные платформы для продвижения групп, пропагандирующих патриотические ценности.

«Вот у „Любэ“: „Не рубите, мужики, дерева!“ — это про экологию. „Комбат“ — это вообще про патриотизм», — пояснил он.

РБК