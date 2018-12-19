Первые кадры из «Аладдина»: Волшебный Уилл Смит

Студия Disney поделилась с журналом Entertainment Weekly первыми кадрами из фильма «Аладдин» — игрового ремейка мультфильма 1992 года. На кадрах впервые появились джинн в исполнении Уилла Смита, а также принцесса Жасмин (Наоми Скотт), Джафар (Марван Кензари) и сам Аладдин (Мена Массуд).

Обложка:

«Аладдин»

«Аладдин»

«Аладдин»

«Аладдин»

«Аладдин»

«Аладдин»

«Аладдин»

«Аладдин»

Молодой воришка Аладдин живет на улицах жаркой Аграбы и мечтает когда-нибудь поселиться в роскошных палатах султанского дворца. Неожиданно к нему за помощью обращается загадочный старик, который сулит юноше несметные богатства, если тот поможет ему достать из волшебной пещеры старую лампу.

Аладдин и не подозревает, что под личиной старца скрывается визирь Аграбы Джафар, а лампа — сосуд для могущественного джинна, способного исполнить любое желание своего хозяина. Джафар планирует с его помощью захватить власть, но вместо этого лампа оказывается у воришки. В скором времени в Аграбе появится новый загадочный принц, который желает взять в жены принцессу Жасмин.

EW