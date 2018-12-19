Роберт Дауни-мл. «случайно» раскрыл судьбу Тони Старка в рекламе Audi

Рассказывая о машине e-tron GT Concept в новом рекламном ролике Audi, Роберт Дауни-мл. случайно выдал секрет четвертых «Мстителей». А именно спасется ли в итоге Тони Старк, застрявший в космосе после событий «Войны бесконечности». Если верить актеру, то Железный человек не только вернется на Землю, но и сядет за руль любимой марки автомобилей.

В ролике Дауни-мл. общается с главным дизайнером Audi Марком Лихте. Во время беседы актер заявляет, что хочет опробовать новую модель, на что Лихте отвечает: «Ты уже водил ее!» После чего Дауни-мл. поворачивается к камере и произносит: «Ну, разве что как Тони Старк в „Мстителях 4“. В кинотеатрах весной 2019-го, но ведь, дружище, мы говорим о сейчас».

Слова Дауни-мл. сложно назвать откровением: несмотря на тревоги некоторых фанатов, можно разумно предположить, что Старк в конечном итоге вернется на Землю живым. Об этом свидетельствуют хотя бы фотографии со съемочной площадки «Финала», где Железный человек появляется в компании Капитана Америка, Халка и Человека-муравья.

В фильмах Marvel Старк регулярно оказывался за рулем Audi, и данный просчет актера, скорее всего, просто часть рекламной кампании автоконцерна, который хочет лишний раз напомнить зрителю о свой продукции.

Фильм станет прямым продолжением «Войны бесконечности», но в остальном подробности сюжета не раскрываются. Известно лишь, что Мстители, разбитые Таносом, готовы на все, чтобы спасти половину всех жертв безумного титана. Возможно, ключом к победе станут Человек-муравей и квантовый мир.

Блокбастер «Мстители: Финал» ожидается в российских кинотеатрах 25 апреля 2019 года.