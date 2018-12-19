Пол Томас Андерсон уговорил режиссера «Власти» вырезать музыкальный номер

Во время работы над фильмом «Власть» режиссер Адам МакКей попросил поддержки у коллег по цеху. Он показал две предварительные версии Полу Томасу Андерсону и Дэвиду О. Расселлу, к которым относится с огромным уважением. Именно Андерсон в итоге подсказал постановщику вырезать из начала сложный музыкальный номер.

Картина МакКея рассказывает о Дике Чейни — 46-м вице-президенте США. Успешный бизнесмен и генеральный директор корпорации Halliburton, он не собирался лезть в политику, но в конечном итоге не смог отказаться от предложения Джорджа Буша-младшего. Так Чейни стал самым влиятельным вице-президентом в истории страны, фактически взяв весь контроль в свои руки.

Несмотря на серьезную тему, в картине присутствует юмор. МакКей начинал свою карьеру именно в комедиях, лишь позже переключившись на драму (сценарий «Игры на понижение» принес ему «Оскар» за лучший сценарий). Однако масштабный музыкальный номер в подобном фильм — это действительно странное решение. Андерсон помог МакКею понять, что это сильно тормозило картину, как и продолжительный эпизод из молодости Чейни в Висконсине.

В интервью Variety МакКей рассказал, о чем была вырезанная сцена. Песню написал Николас Брителл, композитор картины, а за всю постановку отвечал Энди Бланкенбуэлер, хореограф «Гамильтона».

«Там Рамсфелд учит Чейни, как вести себя в Вашингтоне, как вырваться вперед, — говорит режиссер. — Типа „в долг не бери и взаймы не давай“, что-то вроде того. Но речь была, скорее, в духе: „Никого ничего не волнует. Просто надо пробиться вперед, сделать свой ход“. Кажется, там была фраза „Цель оправдывает средства“, которая мне всегда нравилась».

«Сцена была не нужна, — в итоге признал МакКей. — В этом месте она занимала слишком много места. Мы перепробовали 15 вариантов. Ставили туда-сюда. Пробовали сократить. Делали длиннее и разбавляли другими сценами. Перепробовали все, что только могли, поэтому я особо не горюю».

Главную роль в ленте сыграл неузнаваемый Кристиан Бэйл. В фильме также снялись Эми Адамс (Линн Чейни), Сэм Рокуэлл (Джордж Буш-мл.), Стив Карелл (министр обороны Дональд Рамсфелд) и Тайлер Перри (Колин Пауэлл).

Российская премьера «Вице-президента» состоится 21 февраля 2019 года.

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