Режиссер «Голодных игр» поставит «Звездный крейсер „Галактика“»

Френсис Лоуренс, постановщик «Голодных игр» и «Константина», занял режиссерское кресло картины «Звездный крейсер „Галактика“» — полнометражной версии одноименного фантастического сериала. Джей Басу («Девушка, которая застряла в паутине») напишет сценарий проекта.

Работа над ремейком «Звездного крейсера» началась еще в 2009 году, когда пост режиссера предлагали Брайану Сингеру. Сценарий написал Джон Орлофф («Аноним»), однако в итоге проект так и не сдвинулся с мертвой точки. Впоследствии текст переписала Лиза Джой, соавтор сериала «Мир Дикого Запада». Теперь же его переработает Басу.

Крейсер «Галактика» — единственный корабль, остающийся целым и невредимым, после того как роботоподобные сайлоны уничтожили практически весь земной флот и нанесли ядерные удары по всем планетам, где жили люди. Всем оставшимся в живых на старом крейсере приходится бороться за свои жизни и за выживание человеческой расы.

Оригинальный «Звездный крейсер», созданный на волне популярности «Звездных войн», увидел свет в 1978 году. В 2003-м канал Syfy перезапустил проект в виде мини-сериала, который в итоге вырос в полноценный сериал, продлившийся четыре сезона и завершившийся в 2009 году. «Звездный крейсер» попытались вернуть на экраны в виде спин-оффа «Каприка», но его пришлось закрыть после первого сезона.

Сейчас Лоуренс занят сериалом «Зрение», который он вместе со Стивеном Найтом разработал для стриминг-платформы Apple. Режиссер также планирует поставить и спродюсировать экранизацию книги Райана Холидея, которая рассказывает о судебной тяжбе между Халком Хоганом и сайтом Gawker.

Басу написал сценарий новой версии «Ангелов Чарли» и сейчас работает над продолжением «Лабиринта».

THR