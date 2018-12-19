«Расёмон» Акиры Куросавы станет телесериалом

Компания Amblin Television приобрела права на телевизионную адаптацию картины Акиры Куросавы «Расёмон». Авторы проекта планируют сделать на основе классической ленты остросюжетный сериал.

Действие фильма разворачивается в Японии в XI веке. В развалинах каменных ворот Расёмон прячутся от грозы дровосек и странствующий монах, дававшие показания на суде по делу об убийстве самурая Такэхиро Канадзава и изнасиловании его жены Масако. К ним присоединяется прохожий крестьянин, которому они и рассказывают эту историю. И монах, и дровосек поражены тем, что рассказы участников не совпадают между собой.

Экранизация рассказа Рюноскэ Акутагавы «В чаще», «Расёмон» предлагает четыре точки зрения на одно событие. У каждого из четырех свидетелей она своя. 10-серийный сериал сохранит основную идею оригинала: каждый эпизод покажет одно и то же происшествие с разных сторон.

Когда будут происходить события сериала, не уточняется.

Компания Amblin TV, телевизионное подразделение компании Стивена Спилберга, недавно спродюсировала для Netflix сериал «Призраки дома на холме» и сейчас работает для Apple над перезапуском «Удивительных историй».

Deadline