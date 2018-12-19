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«Расёмон» Акиры Куросавы станет телесериалом

Ремейк сохранит основную идею оригинала. 19 декабря 2018
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«Расёмон» Акиры Куросавы станет телесериалом
«Расёмон»

Компания Amblin Television приобрела права на телевизионную адаптацию картины Акиры Куросавы «Расёмон». Авторы проекта планируют сделать на основе классической ленты остросюжетный сериал.

Действие фильма разворачивается в Японии в XI веке. В развалинах каменных ворот Расёмон прячутся от грозы дровосек и странствующий монах, дававшие показания на суде по делу об убийстве самурая Такэхиро Канадзава и изнасиловании его жены Масако. К ним присоединяется прохожий крестьянин, которому они и рассказывают эту историю. И монах, и дровосек поражены тем, что рассказы участников не совпадают между собой.

Экранизация рассказа Рюноскэ Акутагавы «В чаще», «Расёмон» предлагает четыре точки зрения на одно событие. У каждого из четырех свидетелей она своя. 10-серийный сериал сохранит основную идею оригинала: каждый эпизод покажет одно и то же происшествие с разных сторон.

Когда будут происходить события сериала, не уточняется.

Компания Amblin TV, телевизионное подразделение компании Стивена Спилберга, недавно спродюсировала для Netflix сериал «Призраки дома на холме» и сейчас работает для Apple над перезапуском «Удивительных историй».

Deadline

Автор Александр Федоров
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сериалы ремейк
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Комментарии (9)

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  • 3

    vitasha 19 декабря 2018, 10:02 пожаловаться

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    Ох, не трогали бы лучше такую классику, вряд ли что-то хорошее получится.

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  • El_principe 19 декабря 2018, 10:16 пожаловаться

    #

    Батюшки… Ну вот и правда — зачем классику то трогать? Истории закончились?
    Печаль…

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  • 3

    BlackSnake1 19 декабря 2018, 10:31 пожаловаться

    #

    Обычно скептически отношусь к ремейкам. Особенно переделанную из классики, да еще в сериал. Но Расёмон, сам по себе, идеально же подходит для сериала. Почему то, кажется что в этот раз, может и получится

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  • 4

    Anton Tarasov 19 декабря 2018, 11:28 пожаловаться

    #

    У Голливуда не получается передать дух самурайских фильмов. Что «47 роннинов», что «последний самурай» (хоть он и неплох) были слишком типичными американскими блокбастерами. Так что делать ремейки Куросавы имхо — плохая идея.

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  • 1

    ЧёрнаяВорона 19 декабря 2018, 12:10 пожаловаться

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    Сейчас бы такого гения как Куросава адаптировать… Его фильмы чудесны в том виде в каком есть, не говоря уже об уникальном стиле повествования.

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  • prunea

    раскрыть комментарий 4
  • 1

    OrangeShining 19 декабря 2018, 13:50 пожаловаться

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    «Расёмон» конечно шикарное кино, а сериал в лучшем случае неплохим выйдет думаю.

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  • Slonvprotivogaze 19 декабря 2018, 14:20 пожаловаться

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    Хех, сейчас бы положительную статистику голливудских ремейков азиатских фильмов))

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  • maximovscky2014 19 декабря 2018, 17:17 пожаловаться

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    не буду делать выводов, но посмотрим, что из этого выйдет

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