Создатели фильма «Соник в кино» отреагировали на критику фанатов

После выхода первого постера картины «Соник в кино» в сети начали усиленно издеваться над реалистичным дизайном главного героя: фанатов Соника, среди прочего, не устроили чрезмерно мускулистые ноги персонажа. Теперь создатели фильма решили ответить на критику и опубликовали в Twitter следующую картинку:
This shouldn’t get any attention on the internet, right? #RespectTheLegs #SonicMovie pic.twitter.com/Gqz9wSvYhD— Sonic The Hedgehog (@SonicMovie) December 18, 2018
«Парню нельзя уже и покачаться? — гласит надпись, которую держит Соник, заслоняя лицо. — Вернусь в следующем году». И хэштег «Уважай ноги».
Одно из неписанных правил интернета гласит: нельзя выпускать фотографию, где ты держишь листок бумаги. Пользователи сети с новой силой принялись шутить над ответом авторов и ногами Соника.
December 18, 2018
«Удалите».
Delete This pic.twitter.com/j0wkgkag1B— Contriteorb4™ (@contriteorb4) December 18, 2018
«Пожалуйста, скажите, что вы пошутили. Еще есть время».
December 18, 2018
December 18, 2018
«Убейте меня».
December 18, 2018
«Прекратите мучения. Остановите надругательства над ежами. Пока не поздно».
It’s too late. pic.twitter.com/DpIjPrJhsW— TravelerSan | AoA | Lisscember (@traveler_san) December 18, 2018
December 18, 2018
This Twitter account has endless possibilities. pic.twitter.com/W6ontscZCG— Foxy Grandpa (@DrakeTheroux) December 18, 2018
December 18, 2018
«Соник в кино» расскажет о хулиганистом скоростном еже, который случайно попадает в мир реальных людей. Вместе с ним приходит и безумный ученый доктор Роботник, мечтающий поработить Землю. Чтобы остановить его, Соник должен объединиться с офицером полиции Томом Вазовски.
Джефф Фаулер занимает режиссерское кресло проекта. Патрик Кейси и Джош Миллер написали сценарий. Нил Х. Мориц, известный по франшизе «Форсаж», спродюсирует проект. Режиссер «Дэдпула» Тим Миллер взял на себя функции исполнительного продюсера вместе с Тоби Ашером.
Премьера фильма «Соник в кино» состоится 7 ноября 2019 года.
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