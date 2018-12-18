Создатели фильма «Соник в кино» отреагировали на критику фанатов

Авторы слишком легкомысленно отнеслись к гневу поклонников Соника.

После выхода первого постера картины «Соник в кино» в сети начали усиленно издеваться над реалистичным дизайном главного героя: фанатов Соника, среди прочего, не устроили чрезмерно мускулистые ноги персонажа. Теперь создатели фильма решили ответить на критику и опубликовали в Twitter следующую картинку:

«Парню нельзя уже и покачаться? — гласит надпись, которую держит Соник, заслоняя лицо. — Вернусь в следующем году». И хэштег «Уважай ноги».

Одно из неписанных правил интернета гласит: нельзя выпускать фотографию, где ты держишь листок бумаги. Пользователи сети с новой силой принялись шутить над ответом авторов и ногами Соника.

«Удалите».

«Пожалуйста, скажите, что вы пошутили. Еще есть время».

«Убейте меня».

«Прекратите мучения. Остановите надругательства над ежами. Пока не поздно».

This Twitter account has endless possibilities. pic.twitter.com/W6ontscZCG — Foxy Grandpa (@DrakeTheroux) December 18, 2018

«Соник в кино» расскажет о хулиганистом скоростном еже, который случайно попадает в мир реальных людей. Вместе с ним приходит и безумный ученый доктор Роботник, мечтающий поработить Землю. Чтобы остановить его, Соник должен объединиться с офицером полиции Томом Вазовски.

Джефф Фаулер занимает режиссерское кресло проекта. Патрик Кейси и Джош Миллер написали сценарий. Нил Х. Мориц, известный по франшизе «Форсаж», спродюсирует проект. Режиссер «Дэдпула» Тим Миллер взял на себя функции исполнительного продюсера вместе с Тоби Ашером.

Премьера фильма «Соник в кино» состоится 7 ноября 2019 года.