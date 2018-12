«Черный список — 2018»: Новая «Социальная сеть», король Ричард и бисквит

«Черный список» — это не лучшие сценарии Голливуда. Это самые интересные проекты по мнению студийных боссов. Некоторые из них все еще существуют только в виде текста, а другие уже запущены в производство. В этом году более 250 студийных чиновников приняли участие в голосовании при составлении «Черного списка», и в итоге в нем оказалось 76 сценариев.

«Черный список» публикуется с 2004 года. Ранее в нем оказывались следующие сценарии: «Миллионер из трущоб», «Операция „Арго“», «Король говорит!», «Охотник на лис», «Одержимость», «Игра в имитацию» и «Секретное досье». В прошлом году больше всего голосов собрал проект «Руины», которым сейчас занимается Джастин Курзель.

В этом году создатели спрятали список в 6-минутной короткометражке «Последние дни Ти Джея Стаггса», главную роль в которой сыграл Пол Шир. Ролик рассказывает о голливудском агенте из 1998 года. Он случайно перемещается на 20 лет в будущее и с ужасом видит, как изменилась индустрия. Все фильмы были скрыты в видео. Его расшифровали и получили «Черный список».

Вот какие фильмы оказались на первых местах списка.

«Гений из студенческого братства» (Frat Boy Genius), Элисса Карасик, 36 голосов

Недовольная сотрудница Snapchat рассказывает историю основателя компании Эвана Шпигеля, бывшего однокурсника и нынешнего босса — как он придумал приложение и как вел себя во время учебы в Стэнфордском университете.

«Король Ричард» (King Richard), Зак Бэйлин, 35 голосов

Реальная история Ричарда Уильямса, сурового отца двух будущих звезд тенниса — Винус и Серены Уильямс.

«Спокойно доберись домой» (Get Home Safe), Кристи Холл, 34 голоса

Девушка вынуждена под Хеллоуин добираться домой в одиночестве. Проблема в том, что у телефона села батарея, а за героиней охотится группа интернет-троллей.

«Драдж» (Drudge), Коди Броттер, 30 голосов

Проект расскажет о карьере интернет-журналиста Мэтта Драджа, который первым раскрыл скандал с Моникой Левински. Работая в одиночестве в небольшой квартирке в Голливуде, он смог практически единолично лишить Билла Клинтона поста президента.

«Круглосуточные гамбургеры Гарри» (Harry’s All Night Hamburgers), Стив Десмонд и Майкл Энтони Шерман, 30 голосов

Старшеклассник-неудачник неожиданно выясняет, что старая закусочная на задворках города — это на самом деле место встречи для путешественников по параллельным мирам. Так начинается его безумное путешествие по мультивселенной.

«Многообещающая молодая женщина» (Promising Young Woman), Эмиральд Феннел, 30 голосов

После самоубийства лучшей подруги девушка пытается понять, как ей жить дальше — разобраться с виновниками происшествия или забыть о прошлом.

«Паутина» (Cobweb), Крис Томас Девлин, 29 голосов

С детства Питер слышал странный женский голос. Родители повторяли, что ему все это кажется, а голос всего лишь в его голове. Однако Питер подозревает, что ему врут, и начинает поиски девушки, спрятанной в стенах дома.

«Худший парень в истории (и девушка, которая пришла его убить)» (The Worst Guy of All Time (And the Girl Who Came to Kill Him)), Майкл Валдрон, 26 голосов

Баррет — отвратительный, но популярный в соцсетях чувак, будущий президент США. Дикси — крутая революционерка из 2076 года, которая прибыла в прошлое, чтобы убить его, пока он не пришел к власти и не испортил будущее. Они терпеть друг друга не могут. Они влюбляются друг в друга.

«Аналитика» (Analytica), Скотт Конрой, 21 голос

Реальная история Кристофера Уили и компании Cambridge Analytica, чья деятельность повлияла на выборы президента в США в 2016 году.

«Племенная кобыла» (The Broodmare), Майкл Войер, 20 голосов

Бывший алкоголик решает наладить отношения с бывшей школьной подругой, которая теперь занимается разведением лошадей. Постепенно он понимает, что ее работа далеко не такая мирная, как могло показаться сначала.

«Каверы» (Covers), Флора Грисон, 20 голосов

Ассистентка известной певицы мечтает сама стать музыкальным продюсером, но сперва ей придется преодолеть опасный мир современной музыки.

«Бисквит» (The Biscuit), Джек Уаз, 19 голосов

В 1998 году учительница и ее муж-ветеран получают возможность исполнить давнюю семейную мечту. Дело за малым — продать коды запуска ядерных ракет США, которые потерял президент Билл Клинтон.

«Только факты» (Just the Facts), Кенни Кайл, 19 голосов

Реальная история Эй-Джей Даулерио, малоизвестного спортивного обозревателя, который в одночасье стал главным редактором Gawker Media. В 2010-е Терри Джин Боллеа, бывший рестлер, широко известный под псевдонимом Халк Хоган, подал в суд на компанию Gawker Media, владельцев сайта Gawker. Боллеа обвинил интернет-издание в незаконной публикации видеозаписи, где он занимается сексом с Хизер Клэм. Боллеа утверждал, что Gawker в лице владельцев и авторов нарушили его права, вторглись в личную жизнь и причинили моральный ущерб. Хоган выиграл суд, что привело к банкротству Gawker.

«Седьмой» (The Seventh), Риз Клаусон-Вулф и Джулиан Сильвер, 18 голосов

История подполковника Кастера и его полка, которому через несколько дней суждено потерпеть сокрушительное поражение в битве с Сидящим Быком при Литтл-Бигхорне.

«Решала» (Bag Man), Алекс Конвери, 17 голосов

Аттикус Арчер играет в футбол в университете и мечтает в будущем стать профессиональным футболистом. Проблема в том, что он вынужден параллельно подрабатывать на местного воротилу, что может помешать его карьере. Все становится только хуже, когда в его жизни появляется представитель Национальной атлетической ассоциации колледжей, который рискует уничтожить все.

«Грэйс» (Grace), Уилл Лауэлл, 15 голосов

Грэйс и ее муж Джей отправляются на отдаленный райский остров, чтобы передохнуть от утомительной политической гонки Джея. Но Грэйс не удается отдохнуть: остров заставляет ее вспомнить о прошлой психологической травме. Некие могущественные покровители Джея манипулируют Грэйс, из-за чего она вынуждена вступить в битву не только за свою психику, но и за свою жизнь.

«Оглядываясь назад» (In Retrospect), Бретт Триси и Дэн Вудворд, 14 голосов

Супружеская пара давно живет раздельно, но несчастный случай заставляет их вновь сойтись. В ходе экспериментальной процедуры она оказывается потерянной в собственном разуме. Теперь он должен отправиться в ее подсознание, чтобы спасти ее от собственных воспоминаний.

Rub & Tug, Гэри Спинелли, 14 голосов

Основанный на реальных событиях фильм расскажет о жизни и деятельности Джин Мари Гилл, которая в 1970-е смогла стать криминальным боссом Питтсбурга, где она содержала сеть публичных домов, скрытых под вывесками массажных салонов. Параллельно с этим Гилл занималась распространением стероидов и, переодевшись мужчиной, использовала связи в гей-сообществах для развития своей незаконной империи.

«Наши соболезнования» (Our Condolences), Грег Каллерес, 13 голосов

Супруги пытаются поддерживать отношения с другой супружеской парой, которая недавно потеряла ребенка.

«Королева упоротого века» (Queens of the Stoned Age), Элиз Холландер, 13 голосов

Вынужденная оставить модельный бизнес бывшая модель Хани начинает торговать травкой, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Вскоре она обнаруживает у себя настоящий талант в наркоторговле. С помощью подруг-моделей она создает в Нью-Йорке крупнейшую сеть по торговле травкой. Но вместе с успехом приходят и проблемы.

Deadline