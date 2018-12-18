Суд приговорил браконьера к просмотру «Бэмби»

На днях в Миссури состоялся суд над семьей браконьеров, действовавших на территории штата. Дэвид Берри и его сыновья, Дэвид-мл. и Кайл, незаконно охотились на оленей. В конечном итоге они были арестованы и предстали перед судом. Каждого приговорили к году лишения свободы. В качестве дополнительной меры в отношении Дэвида-мл. судья постановил, что заключенный раз месяц должен смотреть мультфильм «Бэмби».

Согласно свидетельствам обвинения, Берри браконьерствовали последние десять лет, но, сколько именно животных было убито, установить не удалось. При этом Берри действовали чрезвычайно жестоко: отрезали убитому оленю рога и голову, а тело оставляли гнить. По словам властей, рога собирались не ради прибыли, но исключительно из развлечения.

«Голова для них стала своего рода трофеем, тогда как тело их практически не волновало, — рассказал глава отдела охраны природных ресурсов Миссури. — Как правило, браконьеры занимаются рогами ради прибыли, но эта компания убивала исключительно для того, чтобы убивать».

Областной судья Роберт Джордж решил, что Дэвиду-мл. не помешает приобщиться к диснеевской классике. Согласно постановлению, первый просмотр «Бэмби» состоится 23 декабря, после чего заключенный должен смотреть мультфильм как минимум один раз в месяц в ходе заключения.

«Бэмби», снятый по мотивам книги австрийского писателя и журналиста Феликса Зальтена, увидел свет в 1942 году. Мультфильм рассказывает об олененке Бэмби, который живет в лесу вместе с другими животными. Одна из ключевых сцен фильма — смерть мамы Бэмби, которую убивает охотник. Скорее всего, судья решил, что именно этот момент сможет повлиять на Дэвида Берри-мл.

Сложно сказать, почему судья выбрал именно Берри-мл. В общей сложности браконьерам пришлось выплатить 200 тыс. долларов штрафов, и их пожизненно лишили лицензии на охоту и рыбалку.

The Washington Post

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