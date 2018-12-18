Новости

Суд приговорил браконьера к просмотру «Бэмби»

Охотник на оленей должен регулярно смотреть мультфильм в ходе заключения. 18 декабря 2018
12
Суд приговорил браконьера к просмотру «Бэмби»
«Бэмби»

На днях в Миссури состоялся суд над семьей браконьеров, действовавших на территории штата. Дэвид Берри и его сыновья, Дэвид-мл. и Кайл, незаконно охотились на оленей. В конечном итоге они были арестованы и предстали перед судом. Каждого приговорили к году лишения свободы. В качестве дополнительной меры в отношении Дэвида-мл. судья постановил, что заключенный раз месяц должен смотреть мультфильм «Бэмби».

Согласно свидетельствам обвинения, Берри браконьерствовали последние десять лет, но, сколько именно животных было убито, установить не удалось. При этом Берри действовали чрезвычайно жестоко: отрезали убитому оленю рога и голову, а тело оставляли гнить. По словам властей, рога собирались не ради прибыли, но исключительно из развлечения.

«Голова для них стала своего рода трофеем, тогда как тело их практически не волновало, — рассказал глава отдела охраны природных ресурсов Миссури. — Как правило, браконьеры занимаются рогами ради прибыли, но эта компания убивала исключительно для того, чтобы убивать».

Областной судья Роберт Джордж решил, что Дэвиду-мл. не помешает приобщиться к диснеевской классике. Согласно постановлению, первый просмотр «Бэмби» состоится 23 декабря, после чего заключенный должен смотреть мультфильм как минимум один раз в месяц в ходе заключения.

«Бэмби», снятый по мотивам книги австрийского писателя и журналиста Феликса Зальтена, увидел свет в 1942 году. Мультфильм рассказывает об олененке Бэмби, который живет в лесу вместе с другими животными. Одна из ключевых сцен фильма — смерть мамы Бэмби, которую убивает охотник. Скорее всего, судья решил, что именно этот момент сможет повлиять на Дэвида Берри-мл.

Сложно сказать, почему судья выбрал именно Берри-мл. В общей сложности браконьерам пришлось выплатить 200 тыс. долларов штрафов, и их пожизненно лишили лицензии на охоту и рыбалку.

The Washington Post

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Автор Александр Федоров
Нашли опечатку? Выделите фрагмент и отправьте нажатием Ctrl+Enter
Рассказать друзьям
Сюжет
КиноКубрик судебная драма
Читайте также
Новости Быстрее всех: Как интернет отреагировал на постер фильма «Соник в кино» Реалистичная версия знакомого героя вызвала у фанатов противоречивые чувства.
10
Новости Джаред Лето сбрил бороду для съемок в фильме «Морбиус, живой вампир» Актер готовится к съемкам в экранизации комиксов Marvel.
30
Новости Храм Сатаны намерен подать в суд на создателей сериала «Сабрина» Представителей организации не устроило, что авторы проекта использовали зарегистрированный образ Князя Тьмы.
71
Новости Студия Sony сделала из Венома заботливого бойфренда Рекламная кампания картины вышла на новый уровень.
40
Комментарии (12)

Новый комментарий...

  • 4

    Sladevil 18 декабря 2018, 17:10 пожаловаться

    #

    «Сложно сказать, почему судья выбрал именно Берри-мл.»
    Ну может потому что, он младший ?) Типо есть шанс образумить его, когда как другие уже потеряны.

    ответить

  • Litera N 18 декабря 2018, 22:06 пожаловаться

    #

    На фотке в новости-исходнике это взрослый бородатый мужик. :)

    ответить

  • Makleab

    раскрыть комментарий 1
  • 7

    Artem Pyatyshev 18 декабря 2018, 17:50 пожаловаться

    #

    Лучше бы серьезное наказание придумали

    ответить

  • 1

    ulugbek kinokritik 18 декабря 2018, 19:24 пожаловаться

    #

    Год лишения свободы и 200 тысяч долларов штрафа и так серьезное.

    ответить

  • 1

    VargVickerssen 18 декабря 2018, 18:31 пожаловаться

    #

    он после такого наказания вообще оленей возненавидит. И будет их истреблять с утроенным рвением.

    ответить

  • Я так понимаю, в наказание еще входит и последующий пересказ просмотренного мультфильма.

    ответить

  • Aleks-Predator 18 декабря 2018, 20:10 пожаловаться

    #

    Это вообще законно такие наказания выносить??

    ответить

  • Maria_Light 18 декабря 2018, 21:13 пожаловаться

    #

    Мда, за 10 лет жестоких убийств бесчисленного количества оленей — всего год наказания и мультик к просмотру.. Правосудие и у них хромает(Нужно было наказать пожёстче, посадить на лет пять, тогда бы может желание убить животных у них поуменьшилось.

    ответить

  • 1

    koionn 18 декабря 2018, 21:21 пожаловаться

    #

    1 «заключенный раз месяц должен» — нет буквы «в».
    2 «десять лет, но, сколько именно животных было убито,» — запятая после «но» не нужна.
    3 «рога собирались не ради прибыли, но исключительно из развлечения.» — может немного подумать головой и сделать удобочитаемое предложение наподобие «рога собирались не ради прибыли, а исключительно для развлечения»?
    4 «один раз в месяц в ходе заключения» — «раз в месяц во время заключения» (про благозвучие автор что-нибудь слышал?)
    5 «Сложно». .. «в общей СЛОЖНОСТИ» — ужасная, заставляющая зубы скрипеть тавтология. Первое предложение последнего абзаца вообще лишнее, и если бы его не было, этого пункта бы тоже не было.

    Редакция Кинопоиска, которая любит выбирать топы фильмов и лучшие фильмы/сериалы года, видимо, не очень любит тратить силы на вычитку и корректуру/редактуру.

    ответить

  • Alex Croft 18 декабря 2018, 21:24 пожаловаться

    #

    Тоже мне правосудие) Совершил преступление и посмотри отличный мультфильм)))

    ответить

  • Litera N 18 декабря 2018, 22:05 пожаловаться

    #

    Глянула новость-исходник. Человек, который ее написал, тоже юморист еще тот. :))) Отдельно постебался над запретом на рыбалку, выданным этой семейке — можно, мол, к «Русалочке», «Немо» и «Дори» человека приобщить :)))
    А вообще, вспоминается, что писал по этому поводу Корней Чуковский: в том же русском фольклоре полно обаятельных животных, но охотников как-то выращивали на нем. Слушал сказки про добрых зайчиков — все равно будешь охотиться на зайцев, когда вырастешь, это не помешает. И среди охотников — тех, кто действует более гуманно и по более гуманным мотивам — тоже, я думаю, почти все видели «Бэмби», но что же с того. А корни такого варварства, как у этой семейки, надо бы в другом месте поискать.
    Интересно, диснеевцы как-то прокомментируют это дело?… :)

    ответить

 
Добавить комментарий...