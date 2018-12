Дункан Джонс предложил выбрать актера на роль Дэвида Боуи

«Они настаивают на встрече по поводу байопика о моем отце», — написал в Twitter Дункан Джонс, сын Дэвида Боуи. — Как вы считаете, кто должен его сыграть?» Режиссер, который явно не намерен соглашаться, предложил четыре варианта на выбор: Идрис Эльба, Питер Динклэйдж, Мэрил Стрип и Гилберт Готтфрит. В итогам голосования победила Стрип.

They insist I take a meeting on a biopic about my dad. Who do I say must play him? — Duncan Jones (@ManMadeMoon) December 16, 2018

Сам Джонс болел за Эльбу, который, по его словам, «может все».

I’m gunning for Idris. He can do ANYTHING! — Duncan Jones (@ManMadeMoon) December 16, 2018

Пока шло голосование, режиссеру начали предлагать и другие варианты актеров на роль Боуи. Эдгар Райт совершенно верно спросил: «А где вариант с Тильдой Суинтон?»

Where is Tilda Swinton option? https://t.co/TllP26epbc — edgarwright (@edgarwright) December 16, 2018

«Идрис должен сыграть Грейс Джонс, которая играет твоего отца», — заявил Тайка Вайтити.

Idris playing Grace Jones playing your dad. — Taika Waititi (@TaikaWaititi) December 17, 2018

Джонс в ответ представил другой вариант развития: «Ты должен сыграть его, Тайка. Я буду тебя снимать. Очень близко. Из небольшого вещмешка у тебя за спиной, как Йода тренирующий Люка».

You should play him, Taika. I’ll direct you. Really closely… from a little rucksack over your shoulder like Yoda training Luke. — Duncan Jones (@ManMadeMoon) December 17, 2018

«Уверенно скрестите руки на груди и скажите: „Только если его сыграет ребенок из „Очень странных дел“. Но отказывайтесь уточнять, о ком речь».

Cross your arms confidently and say «only if he’s played by that Stranger Things kid.» Then REFUSE to specify. — Jesse McLaren (@McJesse) December 17, 2018

Кто-то предложил Джиллиан Андерсон, которая уже появлялась в образе Боуи в сериале «Американские боги».

«Вы же знаете, что академия любит Пола Джаматти». Что интересно, ранее Джаматти предлагали на роль Супермена, когда стало известно, что Генри Кавилл подумывает оставить киновселенную DC.

You know, the Academy loves Paul Giamatti. I’m just saying… — David Atchison (@DavidNAtchison) December 16, 2018

«Наймите Роуэна Эткинсона, чтобы он ходил на встречи вместо вас и делал только так».

Hire Rowan Atkinson to go in the meeting for you and do nothing but this: pic.twitter.com/0jysu17JzY — Jeremiah (@Gyloir) December 16, 2018

Сейчас Джонс, когда не отбивается от встреч по поводу фильмов об отце, работает над остросюжетным сериалом «Убийственные намерения», основанным на одноименном остросюжетном романе Тони Кента. Кроме этого, он готовит экранизацию фантастических комиксов «Rogue Trooper».