«Симфония лжи»: «Зеленую книгу» обвинили в искажении фактов

Лента Питера Фаррелли «Зеленая книга» основана на реальной истории и рассказывает о необычной дружбе утонченного чернокожего музыканта доктора Дона Ширли и его грубоватого белого телохранителя Тони. Картина приглянулась критикам и считается одним из фаворитов оскаровской гонки. Однако родственники Ширли считают, что авторы фильма исказили правду.

Многим родственникам не понравился момент, когда Ширли подвергает сомнению свое место в темнокожем сообществе. Эдвин Ширли III, племянник Дона, признался, что картина его неприятно потрясла. По его словам, музыкант дружил с активистами движения за гражданские права и поддерживал отношения с Мартином Лютером Кингом и другими чернокожими музыкантами.

Родственников также не устроило, что Фаррелли и сценарист Ник Валлелонга (сын Тони) сделали Ширли изгоем в собственной семье, с которой по фильму он практически не связывается. «Это было очень неприятно, — говорит Эдвин. — И на все 100% неверно».

Брату музыканта, доктору Морису Ширли, также не понравилась сюжетная линия с семьей. Он назвал картину «симфонией лжи». «На тот момент у него было три брата, с которыми он постоянно поддерживал связь», — заявил Морис.

Жена Мориса, Патриша, даже опровергла основной посыл «Зеленой книги» о дружбе Дона с Тони. Вдобавок ко всему семья музыканта уверена, что сам Ширли был бы против существования фильма.

«Я очень точно помню, как 30 лет назад к дяде обратился Ник Валлелонга, сын Тони Валлелонги, с предложением сделать фильм о его жизни, — вспоминает Эдвин. — Дядя Дональд мне об этом рассказывал. Он наотрез отказался».

Эдвин также признался, что в 1980-е сам пытался уговорить музыканта согласиться на фильм, но теперь, посмотрев «Зеленую книгу», понимает, почему тот раз за разом отказывался.

В одном из интервью Эдвин рассказал, что после выхода картины ему позвонил Махершала Али, исполнитель роли Дона Ширли, и извинился. Он позвонил и сказал: «Если я как-то обидел вас, мне очень и очень жаль. Я сделал все что мог с имеющимся материалом. Я не знал, что у него остались близкие родственники, с которыми я мог проконсультироваться, чтобы прибавить персонажу точности».

В противовес заявлениям родственников Ширли хочется сказать привычное: это не документальная картина. Перед Фаррелли и Валлелонгой стояла задача не создать точную копию реальных событий, а сделать интересный фильм. Для этого часто приходится жертвовать реальными фактами, как было недавно с «Богемской рапсодией», которую также обвиняли в излишних вольностях в отношении биографии Фредди Меркьюри. При этом все равно интересно, что сценарий «Зеленой книги» написал сын одного из главных героев, который сознательно мог сместить акценты, чтобы сделать отца центральной фигурой всей истории.

Повлияло ли недовольство родственников на оскаровские шансы «Зеленой книги», станет известно 24 февраля 2019 года, когда состоится 91-я церемония вручения премий киноакадемии.

Российская премьера «Зеленой книги» состоится 24 января 2019-го.

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