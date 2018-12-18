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«Симфония лжи»: «Зеленую книгу» обвинили в искажении фактов

Родственники одного из главных героев остались недовольны картиной Питера Фаррелли. 18 декабря 2018
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«Симфония лжи»: «Зеленую книгу» обвинили в искажении фактов
«Зеленая книга»

Лента Питера Фаррелли «Зеленая книга» основана на реальной истории и рассказывает о необычной дружбе утонченного чернокожего музыканта доктора Дона Ширли и его грубоватого белого телохранителя Тони. Картина приглянулась критикам и считается одним из фаворитов оскаровской гонки. Однако родственники Ширли считают, что авторы фильма исказили правду.

Многим родственникам не понравился момент, когда Ширли подвергает сомнению свое место в темнокожем сообществе. Эдвин Ширли III, племянник Дона, признался, что картина его неприятно потрясла. По его словам, музыкант дружил с активистами движения за гражданские права и поддерживал отношения с Мартином Лютером Кингом и другими чернокожими музыкантами.

Родственников также не устроило, что Фаррелли и сценарист Ник Валлелонга (сын Тони) сделали Ширли изгоем в собственной семье, с которой по фильму он практически не связывается. «Это было очень неприятно, — говорит Эдвин. — И на все 100% неверно».

Брату музыканта, доктору Морису Ширли, также не понравилась сюжетная линия с семьей. Он назвал картину «симфонией лжи». «На тот момент у него было три брата, с которыми он постоянно поддерживал связь», — заявил Морис.

Жена Мориса, Патриша, даже опровергла основной посыл «Зеленой книги» о дружбе Дона с Тони. Вдобавок ко всему семья музыканта уверена, что сам Ширли был бы против существования фильма.

«Я очень точно помню, как 30 лет назад к дяде обратился Ник Валлелонга, сын Тони Валлелонги, с предложением сделать фильм о его жизни, — вспоминает Эдвин. — Дядя Дональд мне об этом рассказывал. Он наотрез отказался».

Эдвин также признался, что в 1980-е сам пытался уговорить музыканта согласиться на фильм, но теперь, посмотрев «Зеленую книгу», понимает, почему тот раз за разом отказывался.

В одном из интервью Эдвин рассказал, что после выхода картины ему позвонил Махершала Али, исполнитель роли Дона Ширли, и извинился. Он позвонил и сказал: «Если я как-то обидел вас, мне очень и очень жаль. Я сделал все что мог с имеющимся материалом. Я не знал, что у него остались близкие родственники, с которыми я мог проконсультироваться, чтобы прибавить персонажу точности».

В противовес заявлениям родственников Ширли хочется сказать привычное: это не документальная картина. Перед Фаррелли и Валлелонгой стояла задача не создать точную копию реальных событий, а сделать интересный фильм. Для этого часто приходится жертвовать реальными фактами, как было недавно с «Богемской рапсодией», которую также обвиняли в излишних вольностях в отношении биографии Фредди Меркьюри. При этом все равно интересно, что сценарий «Зеленой книги» написал сын одного из главных героев, который сознательно мог сместить акценты, чтобы сделать отца центральной фигурой всей истории.

Повлияло ли недовольство родственников на оскаровские шансы «Зеленой книги», станет известно 24 февраля 2019 года, когда состоится 91-я церемония вручения премий киноакадемии.

Российская премьера «Зеленой книги» состоится 24 января 2019-го.

Shadow and Act

Автор Александр Федоров
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Сюжет
зарубежное кино критика основан на реальных событиях
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Комментарии (22)

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  • 9

    Daniyar Dark Knight 18 декабря 2018, 14:45 пожаловаться

    #

    А что «Игры разума» или «Нокдаун» полностью передавали реальные события? Или другие известные фильмы, основанные на реальных событиях? Они получились хорошими картинами. Возможно, именно из-за того, что изменили кое-какие факты. Правда не всегда кинематографична. Поэтому часто реальные истории приукрашивались, чтобы сделать их более интересными, напряженными и т. д. Глупо обвинять в этом создателей фильма.

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  • 6

    El_principe 18 декабря 2018, 15:07 пожаловаться

    #

    Ну кто бы сомневался, что не будет претензий)
    Ну кто-нибудь может пояснит товарищам, что это не документальное кино.
    А то дай повод только…

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  • yariks1993 18 декабря 2018, 15:14 пожаловаться

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    Грядёт негропокалипсис, в котором белые будут угнетены чёрными.

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  • 10

    RonsaRd 18 декабря 2018, 15:15 пожаловаться

    #

    Мэл Гибсон всех спасёт.

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  • Дензел 18 декабря 2018, 22:10 пожаловаться

    #

    «негроапокалипсис» в отдельно взятой украинской глубинке…

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  • 3

    Colobrod 18 декабря 2018, 15:31 пожаловаться

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    Похоже кому-то не отстегнули..

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  • 9

    Pilighrim 18 декабря 2018, 15:37 пожаловаться

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    «В противовес заявлениям родственников Ширли хочется сказать привычное: это не документальная картина. Перед Фаррелли и Валлелонгой стояла задача не создать точную копию реальных событий, а сделать интересный фильм. Для этого часто приходится жертвовать реальными фактами…» — скажите это Бэдкомедиану, который сделал целый обзор, опираясь на «ложь».

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  • 3

    ZELMIRA 18 декабря 2018, 15:54 пожаловаться

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    Проигнорировать в сюжете ряд персонажей не равно оболгать уже имеющихся.

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  • 4

    Pilighrim 18 декабря 2018, 18:25 пожаловаться

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    Тут аналогичная ситуация. В статье его брат жалуется на то, что в фильме его показали нелюдимым изгоем, тогда как в жизни он был дружелюбным и на протяжении многих лет поддерживал связть со своими родными. Ждём разнос от Бэда, лол.

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  • _My-Way_

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  • 4

    блек джек 18 декабря 2018, 15:44 пожаловаться

    #

    Понятно, шансы на Оскары резко улетучились.

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  • 7

    ZELMIRA 18 декабря 2018, 15:51 пожаловаться

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    С учётом того, что по сюжету темнокожий музыкант смог получить высшее образование в «проклятом совке», а не на родной «родине демократии», подобные сомнения абсолютно естественны.

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  • 2

    Magloire 18 декабря 2018, 18:45 пожаловаться

    #

    а по моему главного героя надо было сделать геем и все бы недовольные заткнулись

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  • 1

    vanikoschool 18 декабря 2018, 19:37 пожаловаться

    #

    В фильме Дона Ширли и выставляют геем. Странно, что это их не смутило.

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  • greyzzyerg 18 декабря 2018, 19:34 пожаловаться

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    Забавно, как все орали, когда бэдкомидиан «открыл глаза» на то, как поступили с реальной историей в «Движении вверх». А если прототип чернокожий — то это сразу норм и «ЭТО ЖЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ»?)
    Ну раз художественный — возьмите имена реально не существующих людей. Кто мешает?.. Но ведь куда круче впаривать ЯКОБЫ тру стори)
    Ватнички, будьте последовательны ;) Хотя для последовательности необходим разум.. О чем это я?.. Этому стаду нужен бэдкомидиан, чтобы делать за вас правильные выводы?))

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  • ISANRUS 18 декабря 2018, 19:39 пожаловаться

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    Все потомучто главный герои не гей и трансгендер.

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  • 1

    alexronin 18 декабря 2018, 19:43 пожаловаться

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    Вот раньше снимать фильмы с искаженными фактами ещё можно было, прокатывало. Но сейчас, во времена интернета и википедий — ни в коем случае нельзя. Я сам после каждого фильма по реальным событиям ныряю в википедию и изучаю все по полной. И как же меня бесят серьезные расхождения событий с фильмом! Неужели сценаристы не могут посерьезнее отнестись к фактам, особенно ко времени, месту, профессии, семье и т. д.? Мне кажется, у киношников это одна из тех неискоренимых пофигистических привычек, как писать вместо русских слов набор букв из кириллицы (в интеренте материала навалом на эту тему), ну не трудно же проверить… но им пофиг.

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  • Makleab

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  • Alex Croft 18 декабря 2018, 21:25 пожаловаться

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    Интересно, испортит ли этот момент «карму» фильму перед наградным сезоном и Оскаром в особенности?!

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