Завершились съемки фильма «Джокер»

Режиссер Тодд Филлипс объявил в своем Instagram-аккаунте о завершении основного съемочного процесса картины «Джокер» — предыстории главного противника Бэтмена. «Закончили производство, — написал постановщик. — Спасибо за все, что сделала для нас великолепная команда из Нью-Йорка. Снимать было весело, но мы еще не закончили. #монтажная».

Действие картины развернется в 1980-е. Артур Флек (Хоакин Феникс), скромный и незаметный человек, возвращается в Готэм после продолжительного отсутствия. Неудачливый комик, он планирует поухаживать за стареющей матерью (Фрэнсис Конрой), перевести дыхание и попытаться вновь запустить свою карьеру юмориста. Его мало волнует, что происходит вокруг. Но в прошлом Артура скрыт секрет: история Флеков каким-то образом связана с Уэйнами, богатейшей семьей Готэма. В конечном итоге эта тайна заставит Артура отбросить цивилизованный облик и принять новую роль — Клоуна, короля преступного мира.

Тодд Филлипс написал сценарий совместно со Скоттом Сильвером и поставит картину. В фильме также снимаются Зази Битц, Роберт Де Ниро, Марк Мэрон и Бретт Каллен.

Премьера «Джокера» состоится 3 октября 2019 года.