Новости

Завершились съемки фильма «Джокер»

Картина о происхождении знаменитого злодея увидит свет 3 октября 2019 года. 18 декабря 2018
13
Завершились съемки фильма «Джокер»
Джокер / Издательство DC

Режиссер Тодд Филлипс объявил в своем Instagram-аккаунте о завершении основного съемочного процесса картины «Джокер» — предыстории главного противника Бэтмена. «Закончили производство, — написал постановщик. — Спасибо за все, что сделала для нас великолепная команда из Нью-Йорка. Снимать было весело, но мы еще не закончили. #монтажная».

Действие картины развернется в 1980-е. Артур Флек (Хоакин Феникс), скромный и незаметный человек, возвращается в Готэм после продолжительного отсутствия. Неудачливый комик, он планирует поухаживать за стареющей матерью (Фрэнсис Конрой), перевести дыхание и попытаться вновь запустить свою карьеру юмориста. Его мало волнует, что происходит вокруг. Но в прошлом Артура скрыт секрет: история Флеков каким-то образом связана с Уэйнами, богатейшей семьей Готэма. В конечном итоге эта тайна заставит Артура отбросить цивилизованный облик и принять новую роль — Клоуна, короля преступного мира.

Тодд Филлипс написал сценарий совместно со Скоттом Сильвером и поставит картину. В фильме также снимаются Зази Битц, Роберт Де Ниро, Марк Мэрон и Бретт Каллен.

Премьера «Джокера» состоится 3 октября 2019 года.

Автор Александр Федоров
Нашли опечатку? Выделите фрагмент и отправьте нажатием Ctrl+Enter
Рассказать друзьям
Сюжет
зарубежное кино DC съемки
Читайте также
Новости Адриа Архона сыграет возлюбленную Джареда Лето в фильме «Морбиус» Звезда сериала «Изумрудный город» планирует сняться проекте Даниэля Эспиносы.
18
Новости «Мир Юрского периода 3» обойдется без динозавров в городах Древние ящеры не стали бы нападать на цивилизацию, считает Колин Треворроу.
19
Новости Лукресия Мартель рассказала о предложении Marvel поставить «Черную Вдову» Постановщица считает, что студия не знает, как работать с женщинами-режиссерами.
39
Новости Крэйг Гиллеспи может поставить фильм о диснеевской злодейке Эмма Стоун по-прежнему значится как исполнительница роли Стервеллы де Виль.
7
Комментарии (13)

Новый комментарий...

 
Добавить комментарий...