Седьмой сезон станет для сериала «Элементарно» последним

«Элементарно» прекратит свое существование после выхода седьмого сезона. По словам Келли Кэл, главы развлекательного подразделения CBS, решение было принято еще в мае, когда руководство канала и авторы сериала окончательно поняли, что пришла пора распрощаться с проектом.

«Роб (Роберт Доэрти, шоураннер сериала — Прим. ред.) планировал рассказать историю, и нам кажется, он сделал все, что хотел, — добавил исполнительный продюсер Карл Беверли. — Актеры и съемочная группа это понимали, все это понимали. Так что мы благодарны за то, что у нас было, и теперь с интересом смотрим в будущее».

Источники предполагают, что одной из причин завершения сериала стали истекающие контракты с исполнителями главных ролей Джонни Ли Миллером и Люси Лью.

Сериал «Элементарно» стартовал в 2012 году на волне популярности британского «Шерлока». Создатели проекта также перенесли действие в наше время, но при этом пошли дальше: Шерлок Холмс сохранил английские корни, но переехал в Нью-Йорк. Его помощником вместо знакомого усатого доктора стала элегантная Джоан Ватсон. В остальном «Элементарно» действовал по знакомым правилам детективного сериала, иногда разбавляя сюжет переосмыслением первоисточника.

Проект долгое время оставался популярным, хотя в последнее время рейтинги передачи начали падать.

Премьера 13-серийного заключительного сезона «Элементарно» состоится в 2019 году, но точная дата релиза пока не сообщается.

Deadline

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.