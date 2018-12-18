Бокс-офис России: «Аквамен» топит конкурентов

1. «Аквамен» (1-я неделя), 504 млн рублей, 1,65 миллиона зрителей, 34 237 сеансов

В беспрецедентный по количеству крупнобюджетных новинок уик-энд «Аквамен» подтвердил свой статус одного из фаворитов начавшейся «новогодней битвы». Блокбастер Warner Bros. — на третьем месте по соборам стартового уик-энда среди всех кинокомиксов DC в российском прокате, он уступает лишь «Отряду самоубийц» (748 млн рублей) и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (519 млн рублей). Причем финальные сборы последнего фильма (822 млн рублей) «Аквамен» совершенно точно побьет — у него хороший сарафан (нашей публике явно нравится, что от мрачной стилистики студия решила отойти), а впереди школьные каникулы. Правда, последнее обстоятельство приведет к неизбежному перетеканию сеансов к «Гринчу» и «Человеку-пауку». Но это не отменяет того факта, что именно «Аквамен» вплоть до начала января для основной массы поклонников голливудского кино в нашей стране будет выбором номер один.

2. «Бамблби» (1-я неделя), 183 млн рублей, 641 тысяча зрителей, 19 136 сеансов

Спин-офф «Трансформеров» максимально дистанцировался от материнской франшизы, которую в последние годы за бессмысленную пироманию не критиковал только ленивый. Теперь это сентиментальное кино для семейного просмотра. Не сказать, что тактика Paramount сработала на все 100%, особенно в уик-энд, под завязку нашпигованный семейными релизами. Если сравнивать стартовые сборы «Бамблби» с первым уик-эндом последних «Трансформеров», то кажется, что падение катастрофическое — 477 миллионов против 183 миллионов. Однако и падать «Бамблби» будет значительно мягче благодаря позитивным отзывам (а кино целевой аудитории, судя по всему, нравится), и прогнозировали ему с самого начала не больше 450—500 миллионов в российском прокате. Эту сумму картине собрать вполне по силам.

3. «Человек-паук: Через вселенные» (1-я неделя), 131 млн рублей, 528 тысяч зрителей, 16 852 сеанса

Анимационное воплощение Человека-паука заработало на старте немногим больше, чем «Лего Фильм: Бэтмен» (124 млн рублей). И качество, и притязания этого проекта позволяли надеяться на более удачный первый уик-энд, однако все в конечном счете уперлось в ограниченное число сеансов. Теперь все надежды Sony связаны с работой фильма на длинной дистанции. Важно, что эти надежды подкреплены великолепным сарафаном новинки. На момент публикации текста оценка фильма на КиноПоиске составляет 8,2 балла — это наилучший показатель среди всех релизов уик-энда и один из лучших для релизов широкого проката в этом году. Другое дело, что хромает средняя посещаемость — 31 человек на одном сеансе. По этому показателю «Человек-паук» уступил не только всем новинкам в топ-10 (у «Аквамена» 48 человек на одном сеансе, у «Гринча» — 42, у «Бамблби» — 33), но и некоторым долгожителям. Тут, скорее всего, дело в нестандартной анимации, которую широкая публика в нашей стране традиционно воспринимает настороженно. Мультфильм еще может раскачаться. По крайней мере рубеж в 350 млн рублей выглядит достижимым.

4. «Гринч» (1-я неделя), 106 млн рублей, 406 тысяч зрителей, 9570 сеансов

Анимация студии Illumination переехала на 13 декабря, пав жертвой протекционистской политики министерства культуры. Фактически «Гринчу» запретили выходить 22 декабря, чтобы не мешать работать российским участникам «новогодней битвы». К тому моменту, когда мультфильм встал на новую дату релиза, большинство кинотеатров уже закончили роспись сеансов. Надо отдать прокатчику должное: Universal не стала выкручивать руки владельцам кинотеатров, и без того оказавшимся под давлением других мейджоров. Никаких особых условий относительно количества сеансов в первый уик-энд у «Гринча» не было. Поэтому он превратился для фильма в ограниченное превью, и стартовые сборы этой новинки вряд ли могут сказать что-то о подлинном кассовом потенциале проекта. Все прояснится после 22-го, по итогам следующего уик-энда, когда у мультфильма заметно увеличится количество сеансов (старые договоренности Universal с площадками остались в силе), а рекламная активность студии достигнет пика.

5. «Щелкунчик и четыре королевства» (2-я неделя), 105 млн рублей (-40%), 452 тысячи зрителей, 12 459 сеансов

«Щелкунчик», несмотря на противоречивые отзывы, безбедно пережил второй уик-энд. Общие сборы проекта составляют 323 млн рублей. Это больше финальных сборов фильма «Пэн: Путешествие в Нетландию» (264 млн рублей). У проекта «Щелкунчик и Крысиный король» Андрея Кончаловского после двух уик-эндов было 361 млн рублей (с учетом СНГ), но и выходил он непосредственно перед началом новогодних каникул, то есть работал в выходные дни. Итоговый результат того «Щелкунчика» (417 млн рублей с учетом СНГ) новой версии вполне по зубам.

6. «Хроники хищных городов» (2-я неделя), 53 млн рублей (-80%), 188 тысяч зрителей, 10 484 сеанса

На фоне разочарования критиков и зрителей, а также потери двух третей сеансов на второй неделе проката продюсерский проект Питера Джексона рухнул на 80%. Это лишь небольшой эпизод в череде куда более заметных кассовых катастроф, которые «Хроники» переживают на большинстве важных рынков. На этом фоне дела в России у фильма идут очень даже неплохо. Его общие сборы у нас составляют 378 млн рублей. Это лучший показатель среди всех зарубежных территорий. Наша страна принесла антиутопии почти 6 млн долларов из заработанных по всему миру 35 миллионов.

7. «Дом, который построил Джек» (2-я неделя), 12,3 млн рублей (-54%), 39 тысяч зрителей, 1167 сеансов

Пока голливудские релизы делят большую поляну, на скромной лужайке поклонников арт-мейнстрима единолично властвует Ларс фон Триер. «Дом, который построил Джек» продолжил отменно работать в Москве и Санкт-Петербурге, показав третью в топ-10 посещаемость (33 человека на одном сеансе, столько же у «Бамблби») и наработку на один сеанс (10 604 рубля на один сеанс). Больше только у «Аквамена» и «Гринча» — 14 456 и 10 876 рублей соответственно. Общие сборы триллера составляют 51 млн рублей. Однако до финальных сборов первой части «Нимфоманки» еще довольно далеко — тот фильм заработал 66 млн рублей (с учетом СНГ).

8. «Ральф против интернета» (4-я неделя), 11,4 млн рублей (-85%), 55 тысяч зрителей, 2105 сеансов

«Ральф» заканчивает широкий прокат с 739 млн рублей в копилке. Еще есть призрачный шанс обойти финальные сборы «Моаны» (753 млн рублей), но, скорее всего, это не произойдет.

9. «Богемская рапсодия» (7-я неделя), 7,8 млн рублей (-63%), 23 тысячи зрителей, 808 сеансов

Почти два месяца в прокате принесли «Рапсодии» феноменальные 970 млн рублей в России и 1,034 млрд рублей с учетом СНГ. Сеансов все меньше, но те, что остались, по-прежнему аншлаговые. Средняя посещаемость у фильма довольно высокая, 28 человек на одном сеансе.

10. «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (5-я неделя), 5,7 млн рублей (-84%), 21 тысяча зрителей, 867 сеансов

Блокбастер Warner Bros. сходит с арены, заработав в России 1,52 млрд рублей — выше результат в этом году только у «Венома» (1,92 млрд рублей) и «Войны бесконечности» (1,88 млрд рублей).

На этой неделе в кинотеатрах появится лишь одна крупная новинка — киноадаптация популярного телесериала ТНТ «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Также в прокат выйдут драма «Воспитательница» с Мэгги Джилленхол и новая работа некогда популярного среди поклонников азиатского экстрима режиссера Ким Ки Дука — «Человек, место, время и снова человек».