Объявлен актерский состав приквела «Темного кристалла»

Netflix раскрыл звездный актерский состав 10-серийного сериала «Темный кристалл: Эпоха сопротивления» — приквела приключенческой картины 1982 года. Главных героев-гелфлингов озвучат Тэрон Эджертон, Аня Тейлор-Джой и Натали Эммануэль.

«Темный кристалл: Эпоха сопротивления»

«Темный кристалл: Эпоха сопротивления»

«Темный кристалл: Эпоха сопротивления»

Другим персонажам-гелфлингам свои голоса подарят Хелена Бонем Картер, Тоби Джонс, Эдди Иззард, Натали Дормер, Харрис Дикинсон, Марк Стронг, Алисия Викандер, Тео Джеймс, Гугу Эмбата-Ро, Катрина Балф и Шазад Латиф.

Ящеров-скексисов и мистиков озвучивают Саймон Пегг, Энди Сэмберг, Кигэн-Майкл Ки, Джейсон Айзекс, Марк Хэмилл, Харви Файерстин, Ралф Айнесон и Оулавюр Дарри Оулафссон.

Луи Летерье («Иллюзия обмана») занимает режиссерское кресло сериала и пост исполнительного продюсера проекта.

Оригинальный «Темный кристалл» увидел свет в 1982 году. Картина, созданная художниками кукольной компании Джима Хенсона, рассказывает о волшебной стране. Веками ее населял миролюбивый народ гелфлингов. Всюду царило процветание и покой, но однажды произошла страшная беда: был поврежден Темный кристалл — магический камень, управляющий законами Вселенной. Из-за этого нарушилось равновесие хаоса и порядка, а бедных человекообразных гелфлингов поработили воинственные и злобные ящеры-скексисы.

Храбрые гелфлинги Джен и Кира отправляются на полные опасности и приключений поиски отколовшейся части кристалла, чтобы починить святыню и спасти свой народ.

Действие сериала развернется за несколько лет до событий фильма. Главными героями станут гелфлинги Райан, Бриа и Дит, которые выясняют, что зловещие скексисы повредили волшебный кристалл, подпитывающий жизнь в мире. Именно благодаря им начинается восстание, способное уничтожить жестоких захватчиков.

Дата премьеры сериала пока не сообщается.

Deadline