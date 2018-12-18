«Оскар-2019»: Шорт-листы для девяти категорий

Лучший документальный фильм

На номинацию в этой категории претендовало 166 проектов, но в шорт-лист попали только 15.

«RBG»; «Будешь моим соседом?»; «Лай собак вдалеке»; «Молчание других»; «На ее плечах»; «Об отцах и сыновьях»; «Округ Хейл утром и вечером»; «Преступление + наказание»; «Прогульщики»; «Свободный подъём в одиночку»; «Темные деньги»; «Три одинаковых незнакомца»; «Шарм-Сити»; Communion; Minding the Gap;

«Три одинаковых незнакомца»

Лучший короткометражный документальный фильм

В этой категории на номинацию претендовало 104 проекта. В шорт-лист попали только 10.

«Бойкот 19663-го»; «Женщины ГУЛАГа»; «Команды»; «Конец игры»; «Ночь в саду»; «Паршивая овца»; «Порно моего мертвого отца»; «Сион»; «Точка. Конец предложения»; «Шлюпка»;

«Сион»

Лучший грим и прически

5 января на специальной встрече соберутся все члены Гильдии гримеров и стилистов. Им покажут по 10 минут каждого из упомянутых фильмов. После чего эксперты проведут голосование и выберут трех оскаровских номинантов.

«Богемская рапсодия»; «Власть»; «Две королевы»; «На границе миров»; «Стэн и Олли»; «Суспирия»; «Черная Пантера»;

«На границе миров»

Лучший фильм на иностранном языке

На соискание номинации были представлены 87 фильмов. В шорт-лист, из которого в итоге будут выбраны номинанты, попали девять картин.

Германия — «Работа без авторства», режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк; Дания — «Виновный», режиссер Густав Мёллер; Казахстан — «Айка», режиссер Сергей Дворцевой; Колумбия — «Перелетные птицы», режиссеры Кристина Гальего и Сиро Герра; Ливан — «Капернаум», режиссер Надин Лабаки; Мексика — «Рома», режиссер Альфонсо Куарон; Польша — «Холодная война», режиссер Павел Павликовский; Южная Корея — «Пылающий», режиссер Ли Чхан-дон; Япония — «Магазинные воришки», режиссер Хирокадзу Корээда;

«Пылающий»

Лучший композитор

166 проектов претендовало на номинацию в этой категории, но в шорт-лист попали только 15.

«Аннигиляция»; «Баллада Бастера Скраггса»; «Безумно богатые азиаты»; «Власть»; «Если Бил-стрит могла бы заговорить»; «Мстители: Война бесконечности»; «Мэри Поппинс возвращается»; «Остров собак»; «Первому игроку приготовиться»; «Смерть Сталина»; «Тихое место»; «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»; «Человек на Луне»; «Черная Пантера»; «Черный клановец»;

«Остров собак»

Лучшая песня

В шорт-лист этой категории могли попасть 90 композиций.

«A Place Called Slaughter Race» — «Ральф против интернета»; «All the Stars» — «Черная Пантера»; «Girl In The Movies» — «Пышка»; «I’ll Fight» — «RBG»; «Keep Reachin’» — «Куинси»; «OYAHYTT» — «Простите за беспокойство»; «Revelation» — «Стертая личность»; «Shallow» — «Звезда родилась»; «Suspirium» — «Суспирия»; «The Big Unknown» — «Вдовы»; «The Place Where Lost Things Go» — «Мэри Поппинс возвращается»; «Treasure» — «Красивый мальчик»; «Trip A Little Light Fantastic» — «Мэри Поппинс возвращается»; «We Won’t Move» — «Ваша ненависть»; «When A Cowboy Trades His Spurs For Wings» — «Баллада Бастера Скраггса»;

«Суспирия»

Лучший короткометражный анимационный фильм

В лонг-лист категории попали 81 проект.

«Бао»; «Билби»; «Бюро находок»; «Выходные»; «Дедушка морж»; «Небольшой шаг»; «Поведение животных»; «Поздний полдень»; «Птичья карма»; «Эпоха паруса»;

«Бао»

Лучший короткометражный фильм

10 возможных кандидатов на номинацию были отобраны из 140 претендентов.

«Вельс»; «Дикарь»; «Задержание»; «Икар»; «Каролина»; «Кожа»; «Майский день»; «Мама»; «Маргарита»; «Только для ваших ушей»;

«Только для ваших ушей»

Лучшие визуальные эффекты

Члены киноакадемии выбрали шорт-лист из 10 кандидатов. Всего на номинацию претендовали 20 фильмов.

«Кристофер Робин»; «Мир Юрского периода 2»; «Мстители: Война бесконечности»; «Мэри Поппинс возвращается»; «Первому игроку приготовиться»; «Удивительный мир Марвена»; «Хан Соло: Звёздные войны. Истории»; «Человек на Луне»; «Человек-муравей и Оса»; «Черная Пантера»;

«Человек на Луне»

В ближайшее время члены киноакадемии соберутся и посмотрят десятиминутные отрывки из всех представленных списков. Их вердикт станет известен 22 января, когда официально будут обнародованы номинанты на «Оскар».

91-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 24 февраля 2019 года.