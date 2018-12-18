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Блог команды: Розыгрыш призов среди победителей игры «Гений кино»

Подводим итоги игры, в которой можно было стать полноценным соавтором. 18 декабря 2018
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Блог команды: Розыгрыш призов среди победителей игры «Гений кино»

Игра «Гений кино» стартовала 15 ноября, и с тех пор каждую неделю мы вручали призы победителям. Ими становились те, кто за неделю набирал наибольшее количество очков. В игре необходимо отгадывать фильмы по коротким описаниям. Но можно было набрать больше очков, придумывая свои вопросы. После модерации они становятся доступны всем игрокам. Если вам нравится чей-то вопрос, ему можно поставить лайк. Если вам кажется, что он задан некорректно, сообщите нам, и мы постараемся разобраться.

Каждую неделю мы разыгрывали «Яндекс.Станцию», с помощью которой можно смотреть кино, слушать музыку, а также решать множество бытовых задач.

На этой неделе главный приз получает пользователь streamer_corona, набравший 47 166 очков. Еще девяти победителям из первой десятки мы дарим промокод на любые 10 фильмов на КиноПоиске. Встречайте:

Но это не всё! Абсолютно все, чей счет в игре был положительным, получат промокод на скидку в 90% на любой фильм на КиноПоиске. Мы свяжемся со всеми победителями, а промокоды отправим на электронную почту, которая указана в профиле пользователя. Так что проверьте ее актуальность и продолжайте играть!

Прочитать правила розыгрыша можно здесь.

Автор КиноПоиск
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Гений кино игра
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Комментарии (5)

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  • 1

    lawyers_2007@mail.ru 18 декабря 2018, 18:11 пожаловаться

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    Замечательная игра! Наделать по вопросу про каждую серию Друзей и победить. Вместо кодов на свой онлайн, который давно уже все на торрентах посмотрели, лучше бы скидки на покупки билетов в кино дали. Худшие 3 недели в моей жизни. 2 недели сочинять вопросы, чтобы вбить их когда начнется 4 этап, а потом до ночи сидеть отвечать на однотипные вопросы других. Столько времени личной жизни в мусор. Хоть лимиты бы дневные установили на количество вопросов. Снимаю шляпу перед победителем, он совершил невозможное. Даже в первом раунде, который был дольше, столько очков наверное не набирали. Желаю победителю восстановления, потому что у нормальных людей крыша должна поехать от такого усердия. На себе знаю-42 тысячи не 20.

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  • 1

    lawyers_2007@mail.ru 18 декабря 2018, 18:22 пожаловаться

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    Мне до сих пор не верится, что человек после недели игры смог в последнем этапе набрать в 2 раза больше очков. Уважаемый Блог Команды, Вы очки от прошлого этапа игры у пользователя streamer_corona отняли? А то может Вы посчитали его общие очки за 3 и 4 этап?

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  • Joker_Lager 18 декабря 2018, 18:33 пожаловаться

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    Поздравляю победителя. Если честно на всём этапе игры даже жалко было, что он так долго и усердно играл бы и не победил, но потом все таки выбился на первое место. Спасибо Кинопоиску и Яндексу за эту игру, надеюсь их будет больше в дальнейшем будущем.

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  • 1

    Pigy Tim 18 декабря 2018, 19:58 пожаловаться

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    Бросил играть на второй день появления игры. Игра показалась слабой альтернативой предыдущей — Угадай кино. Неинтересно и можно гуглить, что полностью убивает азарт. Призы всем с положительным балансом показалось абсурдными ведь один черт платить за просмотр. Выиграть станцию без шансов это для нездоровых на голову, живущих круглые сутки на Кинопоиске, к коим я себя не отношу. Но все равно спасибо КП за то, что хоть что-то пытаетесь делать.

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  • Alex Croft 18 декабря 2018, 21:32 пожаловаться

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    Надеюсь подобных игр-викторин будет больше и впредь)

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