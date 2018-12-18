Блог команды: Розыгрыш призов среди победителей игры «Гений кино»

Игра «Гений кино» стартовала 15 ноября, и с тех пор каждую неделю мы вручали призы победителям. Ими становились те, кто за неделю набирал наибольшее количество очков. В игре необходимо отгадывать фильмы по коротким описаниям. Но можно было набрать больше очков, придумывая свои вопросы. После модерации они становятся доступны всем игрокам. Если вам нравится чей-то вопрос, ему можно поставить лайк. Если вам кажется, что он задан некорректно, сообщите нам, и мы постараемся разобраться.

Каждую неделю мы разыгрывали «Яндекс.Станцию», с помощью которой можно смотреть кино, слушать музыку, а также решать множество бытовых задач.

На этой неделе главный приз получает пользователь streamer_corona, набравший 47 166 очков. Еще девяти победителям из первой десятки мы дарим промокод на любые 10 фильмов на КиноПоиске. Встречайте:

Но это не всё! Абсолютно все, чей счет в игре был положительным, получат промокод на скидку в 90% на любой фильм на КиноПоиске. Мы свяжемся со всеми победителями, а промокоды отправим на электронную почту, которая указана в профиле пользователя. Так что проверьте ее актуальность и продолжайте играть!

Прочитать правила розыгрыша можно здесь.