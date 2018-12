Канал Freeform потроллил фанатов сериала «Сумеречные охотники»

В прошедшие выходные канал Freeform показал мультфильм «История игрушек». В эпизоде, когда Вуди пытается выяснить свою судьбу у волшебного шара, на экране возникла надпись: «Вернет ли Freeform „Сумеречных охотников“, если я буду о нем твитить?» В этот момент шар ответил герою: «Не рассчитывай». Подобное совпадение очень разозлило фанатов сериала, которые потребовали от канала извинений.

Freeform в итоге извинился в Twitter, где назвал случившееся просто ошибкой и признался, что авторы программы не хотели никого обидеть.

This was a mistake. We never intended to disrespect the Shadowhunters fandom. We apologize for this. https://t.co/CNz7Tv6FQ1

Сериал «Сумеречные охотники» стартовал в 2016 году и просуществовал три сезона. В 2018-м канал прекратил производство проекта, финальный эпизод которого выйдет в 2019 году. Сразу после закрытия фанаты начали кампанию по спасению «Сумеречных охотников». Многие зрители канала посчитали шутку неудачным выпадом в свою сторону. Их не устроили извинение Freefrom, и они продолжили ругать канал в Twitter.

Hahah «a mistake» worst cover up ever! That’s like us saying that watching Shadowhunters was a mistake! FF you’re making yourselves look worse every second! #saveShadowhunters pic.twitter.com/rvYSjsnrY0

YOUR SAYING IT WAS A MISTAKE WORSE COVER UP EVER THAT’S LIKE SAYING WATCHING SHADOWHUNTERS OR TRYING TO SAVE THE SHOW IS A MISTAKE YOUR MAKING YOURSELVES LOOK WORSE EVERY SECOND NOW WE KNOW WHAT YOUR NETWORK REPRESENTS WATCHING YOUR NETWORK WAS A MISTAKE #SaveShadowhunters pic.twitter.com/7ZHXRl1jv1