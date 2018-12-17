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Трейлер «Завода»: Рабочие в борьбе с олигархом

Российская премьера картины состоится 7 февраля 2019 года. 17 декабря 2018
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Трейлер «Завода»: Рабочие в борьбе с олигархом
«Завод»

Устав ждать полгода зарплаты и предстоящего банкротства завода, группа рабочих вынуждена пойти на отчаянный шаг. Во главе с бывшим спецназовцем по прозвищу Седой (Денис Шведов) они похищают и захватывают в заложники местного олигарха Калугина (Андрей Смоляков). Однако подручные миллиардера не собираются сидеть сложа руки: вооруженные до зубов специалисты, они не остановятся ни перед чем, чтобы вытащить своего хозяина. Однако, в отличие от них, Седому и работягам больше нечего терять.

Эксклюзивная премьера трейлера:

Ленту поставил режиссер Юрий Быков («Дурак»). По его словам, «Завод» — сложная картина о назревшем столкновении. «Она о том, что нет правых ни в стане консерваторов, ни в стане либералов, — говорит Быков. — О столкновении, в котором нет решения, а есть только ощущение беспомощности».

Мировая премьера «Завода» прошла на кинофестивале в Торонто. О реакции иностранных критиков КиноПоиск рассказывал здесь.

«Завод» появится в российских кинотеатрах 7 февраля 2019 года.

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Автор Александр Федоров
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российское кино трейлер премьера трейлера
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Комментарии (22)

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  • 5

    mishgun17 17 декабря 2018, 12:32 пожаловаться

    #

    Шат ап, энд тэйк май мани!!!

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  • 1

    pahomi 17 декабря 2018, 12:45 пожаловаться

    #

    За Маркса лучше будет.

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  • 7

    Aleks-Predator 17 декабря 2018, 12:54 пожаловаться

    #

    Зная Быкова, ожидаю хороший фильм.

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  • 15

    Daniyar Dark Knight 17 декабря 2018, 13:41 пожаловаться

    #

    Российский фильм, который я точно посмотрю.

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  • Питон Капитон

    раскрыть комментарий 26
  • 6

    NILLL 17 декабря 2018, 14:09 пожаловаться

    #

    Фильм такой есть «Дом» 2011г., трейлер хороший был, прям манил посмотреть, актеры хорошие там то же. Острые темы там рассматривались. На деле фильм пшик.
    Очень хочу чтоб «Завод» получился. Чтоб не пшик, а взрыв.

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  • 2

    metallist59 17 декабря 2018, 14:57 пожаловаться

    #

    Спасибо! Такие и надо снимать фильмы это другой взгляд не Иллюзорный! А правдивый и честный путь в никуда ! Я знаю историю как уходят деньги в другой регион но это в личной беседе!

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  • Питон Капитон

    раскрыть комментарий 7

  • El_principe 17 декабря 2018, 20:16 пожаловаться

    #

    Пожалуй, самый ожидаемый отечественный фильм на текущий момент.

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  • 3

    Timur Iron 17 декабря 2018, 20:46 пожаловаться

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    «Завод» глоток свежего воздуха на фоне штамповок с Машковым, Козловским, Бондарчуком, Крыжовниковым, Светлаковым и прочими подобными персонажами, от которых уже тошно.

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  • 5

    diff 17 декабря 2018, 20:48 пожаловаться

    #

    напишу просто: многие хотя бы в фильме увидят что такое производство, станки, мехобработка и в целом ЗАВОД и Люди, которые РАБОТАЮТ.
    Понятно, что Юрий Быков покажет наши реалии жизни, за что ему спасибо уже до премьеры и просмотра !
    всё так и есть на самом деле, только воров «хозяев жизни» не захватывают. ..Where«s the Revolution ?

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  • 3

    ВНЧ 17 декабря 2018, 21:01 пожаловаться

    #

    Надеюсь, что не владелец завода окажется главным злодеем в этой истории. Это ведь государство (читай, президент и правительство) передало народную собственность в руки непонятно кого, который либо не справился, либо намеренно разграбил доверенное ему добро. Если хозяин завода плох (не справился и разорился) или решил нажиться (а кто не хочет?), да ещё привлекает своих наёмников против работяг, то с какой стати государство отдало ему (либо лопуху, либо бандюгану) завод? Вот с кого надо спрашивать и брать в заложники ещё раз спрашивать.

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  • nelegus 18 декабря 2018, 05:22 пожаловаться

    #

    … кстати, за то, что ты сейчас сидишь в освещенном электричеством помещении, чистый и образованный — тоже ведь благодаря государству
    (р. с. как вы пишите жирным шрифтом?!)

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  • ВНЧ 18 декабря 2018, 06:40 пожаловаться

    #

    Безусловно, благодаря СССР, СНГ и России, каждое из которых хорошо по-своему, но могло бы быть чуть лучше.
    P.S. Использую теги в угловых скобках (< > < />), для полужирного B, для курсива I, для подчёркивания U, для зачёркивания S.

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  • 2

    sharov13 17 декабря 2018, 22:28 пожаловаться

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    Быков, спасибо тебе за твои фильмы! Для меня Завод самый ожидаемый фильм 2019 года и я занесу денег не раз! Не переставай снимать, Юра!

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  • alexgpomor

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  • In-ception 18 декабря 2018, 00:35 пожаловаться

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    Быков гений! Главный герой одноглазый, чтобы скрыть свою личность надевает балаклаву, и становится… одноглазым в балаклаве!!! Никто не догадается. Но ирония не в этом, а в том, что Быков скармливает зрителям однотипные «патриотичные» дешёвки уже который раз, и никто также не догадывается. В общем прототипом главного героя является сам Быков, а ключевой символ — деньги.

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