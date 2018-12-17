Трейлер «Завода»: Рабочие в борьбе с олигархом

Устав ждать полгода зарплаты и предстоящего банкротства завода, группа рабочих вынуждена пойти на отчаянный шаг. Во главе с бывшим спецназовцем по прозвищу Седой (Денис Шведов) они похищают и захватывают в заложники местного олигарха Калугина (Андрей Смоляков). Однако подручные миллиардера не собираются сидеть сложа руки: вооруженные до зубов специалисты, они не остановятся ни перед чем, чтобы вытащить своего хозяина. Однако, в отличие от них, Седому и работягам больше нечего терять.

Эксклюзивная премьера трейлера:

Ленту поставил режиссер Юрий Быков («Дурак»). По его словам, «Завод» — сложная картина о назревшем столкновении. «Она о том, что нет правых ни в стане консерваторов, ни в стане либералов, — говорит Быков. — О столкновении, в котором нет решения, а есть только ощущение беспомощности».

Мировая премьера «Завода» прошла на кинофестивале в Торонто. О реакции иностранных критиков КиноПоиск рассказывал здесь.

«Завод» появится в российских кинотеатрах 7 февраля 2019 года.

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