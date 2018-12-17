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Адриа Архона сыграет возлюбленную Джареда Лето в фильме «Морбиус»

Звезда сериала «Изумрудный город» планирует сняться проекте Даниэля Эспиносы. 17 декабря 2018
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Адриа Архона сыграет возлюбленную Джареда Лето в фильме «Морбиус»
Адриа Архона / Фото: Getty Images

Адриа Архона, известная по сериалам «Нарко», «Изумрудный город» и «Настоящий детектив», ведет переговоры со студией Sony относительно съемок в фильме «Морбиус, живой вампир», экранизации комиксов Marvel. Актрисе предлагают исполнить роль девушки главного героя, которого сыграет Джаред Лето.

Картина расскажет об ученом и биохимике Майкле Морбиусе, который с детства страдал от редкого наследственного заболевания крови. Всю свою жизнь он посвятил поискам возможного лекарства. Очередной эксперимент с использованием крови летучей мыши приводит к тому, что он превращается в кровожадного монстра — живого вампира.

Архона может сыграть Мартину Банкрофт, которая была обручена с Морбиусом до несчастного случая.

Даниэль Эспиноса («Живое») занимает режиссерское кресло картины. Берк Шарплесс и Мэтт Сазама, недавно работавшие над блокбастером «Могучие рейнджеры», написали сценарий. Ави Арад и Мэттью Толмак спродюсируют проект совместно с Лукасом Фостером.

«Морбиус, живой вампир» ожидается в кинотеатрах 10 июля 2020 года, но студия пока официально не анонсировала дату премьеры.

Архона недавно завершила съемки в боевике Майкла Бэя 6 Underground. В 2019-м зрители смогут увидеть актрису в сериале Amazon «Благие знамения» и в остросюжетной картине «Тройная граница».

Deadline

Автор Александр Федоров
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